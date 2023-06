Alors qu’il semblait se dirigeait vers la Premier League, à Aston Villa, le milieu offensif du Real Madrid Marco Asensio devrait finalement signer au PSG.

Malgré le forcing de Carlo Ancelotti pour le garder au Real Madrid et l’insistance d’Unai Emery pour l’attirer à Aston Villa cet été, Marco Asensio devrait évoluer aux côtés de Kylian Mbappé la saison prochaine. Mercredi soir, le journaliste Marçal Llorente de la célèbre émission El Chiringuito a révélé que l’international espagnol de 27 ans a confié à son entourage qu’il va s’engager en faveur du Paris SG avec José Mourinho comme entraîneur.

« Marco Asensio est courtisé en Angleterre, mais il va s’engager au PSG. Il a déjà dit à son entourage proche qu’il serait très probablement entraîné par José Mourinho », a indiqué le journaliste espagnol. Une tendance confirmée les médias The Athletic et Sky Germany, qui assurent que Marco Asensio, libre en fin de saison, a choisi de s'engager avec les Rouge et Bleu. Les détails de son futur contrat seraient même déjà connus.

Mercato PSG : Marco Asensio va signer un contrat de 4 à 5 au Paris SG

Après la presse espagnole et allemande, plusieurs autres sources étrangères confirment l'arrivée imminente de Marco Asensio au Paris Saint-Germain. D’après les renseignements recueillis par le quotidien AS, l’ancien partenaire de Sergio Ramos a décidé de quitter le Real Madrid cet été, à l'expiration de son contrat, pour rejoindre le Paris Saint-Germain.

Les négociations sont avancées entre Asensio et le club de la capitale française sur la base d’un contrat de quatre à cinq ans avec à la clé un salaire de 10 millions d’euros par saison, selon The Athletic. Le tabloïd britannique précise même que le contrat devrait être finalisé entre les deux parties la semaine prochaine, au terme de la saison en Liga. Après sept ans sous les couleurs du Real Madrid, Marco Asensio pourrait être la première recrue estivale du Paris SG.