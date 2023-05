Désireux de tenter de remporter une dernière Ligue des Champions avant de quitter l’Europe, Sergio Ramos a reçu une offre de prolongation de la part du PSG.

Arrivé librement en juillet 2021, Sergio Ramos arrive au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain dans quelques semaines puisque son contrat expire le 30 juin prochain. Mais le club de la capitale souhaite poursuivre l’aventure avec l’expérimenté défenseur central de 37 ans comme l’a annoncé son président Nasser Al-Khelaïfi en mars dernier.

« Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons, comment nous assurer que nous pouvons continuer. Nous ne ferons pas d'erreurs. Au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les jeunes et le talent que nous avons pour l'avenir. C'est une des transformations que nous menons au club », confiait Al-Khelaïfi au journal madrilène Marca. Deux mois, le club de la capitale aurait transmis une offre concrète à l’ancien capitaine du Real Madrid.

Mercato PSG : Sergio Ramos prêt à un sacrifice pour rester à Paris ?

D'après les renseignements fournis ce jeudi par Marca, le Paris Saint-Germain aurait proposé à Sergio Ramos un nouveau bail d'une saison avec à la clé un salaire divisé par deux. Mais pour permettre à l’ancien international espagnol de se rattraper sur ses pertes, le Champion de France en titre aurait inclus des variables selon ses matchs joués, ses performances individuelles et les succès collectifs des Rouge et Bleu.

« Le PSG a fait une offre de prolongation de contrat à Sergio Ramos. Son salaire serait divisé par deux. Le reste de ses émoluments seraient complétés via des bonus (comme pour Verratti ou encore Marquinhos), basés sur le nombre de matchs joués, les performances individuelles et les succès collectifs », assure la source madrilène.

Malgré l’arrivée acquise de Milan Skriniar (Inter Milan) et l’accord de principe avec Lucas Hernandez (Bayern Munich), les dirigeants parisiens sont satisfaits du leadership de Ramos et aimeraient le garder dans le vestiaire encore une année. Le journal espagnol précise toutefois que l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo n’a pas pour le moment donné son accord à cette proposition. Surtout que l’Arabie saoudite et la MLS lui ouvrirait également leurs portes avec des offres dix fois supérieures à ce que lui propose le PSG.