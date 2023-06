Rémy Cabella a quitté l’ASSE depuis l’été 2019, mais a gardé un souvenir impérissable des supporters du club, à qui il a encore fait un gros clin d’œil.

ASSE : Cabella souligne le rôle des supporters pour le maintien de Saint-Étienne

Ayant évoluant sous le maillot vert de l’ASSE entre aout 2017 et juillet 2019, Rémy Cabella (33 ans) a été marqué pour toujours par le club, notamment ses supporters. Alors qu’il est parti de Saint-Étienne il y a maintenant quatre ans, il est toujours impressionné par le public du club ligérien. Un public dont le soutien à leur équipe de cœur est indéfectible comme l'a souligné le milieu offensif du LOSC, dans des propos accordés à la chaîne du youtubeur NeiKoohh et retranscrits par Poteaux Carrés. Fort de l’expérience vécue avec le peuple vert à Geoffroy-Guichard, il avoue qu’ils ont été déterminants dans la remontée extraordinaire de l’ASSE, de la dernière place du championnat jusqu’au maintien, qui était inespéré à la mi-saison.

« Je trouve que Sainté là, ce qu’ils ont fait en Ligue 2 avec les supporters. Waouh ! Félicitations ! Je pense que c’est en partie grâce à eux. Grâce aux joueurs qui sont sur le terrain bien sûr, mais aussi grâce à eux. Avoir un soutien comme ça en Ligue 2 en étant dans le dur... tu as envie de leur donner ta vie sur le terrain », a commenté Rémy Cabella, très proche des fans stéphanois.

Rémy Cabella marqué par l'indéfectible soutien du peuple vert

Il faut rappeler l’ASSE était relégable en National jusqu’à la 23e journée de Ligue 2. C'est au terme de cette journée que l’équipe de Laurent Batlles est sortie de la zone rouge. Mais même pendant la période de gros doute chez les Verts, les supporters sont restés mobilisés derrière leur équipe, tant à domicile qu’à l’extérieur. « Ah, le Chaudron… Quand même, ça fait quelque chose ! Franchement, tu imagines. Ils étaient 16es ou 17es (sic). Tu as vu le monde au stade ? Tu peux avoir des clubs où les supporters sont dégoûtés, n’ont plus envie, en ont marre et se disent qu’ils ne vont plus aller au stade », a souligné l’ancien N°7 de l’ASSE.