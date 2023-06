Le rendez-vous déterminant de John Textor devant la DNCG est fixé. Il doit maintenant trouver plus de 100 millions d’euros pour rassurer la LFP.

L'OL toujours en attente du réaménagement de son organigramme

Nouveau propriétaire de l’OL depuis décembre 2022, John Textor est très actif ces dernières semaines. Il a poussé Jean-Michel Aulas à la porte et pris le costume de PDG, en attendant la nomination d’un cadre pour lui confier son fauteuil. L’homme d’affaires a annoncé des changements dans l’organigramme de l'Olympique Lyonnais. Dans les coulisses, il se murmure que Bruno Cheyrou (patron du recrutement) et Vincent Ponsot (Directeur général du football) sont sur le départ.

En plus d'un Président Directeur général, le milliardaire américain cherche un Directeur sportif pour gérer le mercato. De ce fait, tout est en suspens pour l’instant à Lyon ! Les joueurs et le staff technique sont dans l’expectative en ce moment. Interrogés sur leur avenir ou sur le mercato d’été, le capitaine Alexandre Lacazette et Rayan Cherki ont confié qu’ils n’avaient pas encore d’interlocuteur à qui s’adresser pour ces questions.

OL : John Textor devant la DNCG le 22 juin, il doit trouver 130 M€ !

Dans l’attente des nouvelles nominations, John Textor, lui, a rendez-vous devant la Direction nationale du contrôle de gestion de la LFP, le 22 juin, selon RMC Sport. Cette date est décisive, du fait des incertitudes autour du plan financier du nouveau PDG de l’OL. D’après la source, il doit apporter des garanties financières en vue de la saison prochaine. Plus précisément, le patron d’Eagle Football doit trouver 130 M€ avant son passage devant le gendarme financier de la Ligue de Football Professionnel, à en croire la source. L’équipe de Laurent Blanc n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions, et cela cause un gros manque à gagner dans le budget du club rhodanien.

John Textor pourrait par exemple réaliser deux ou trois transferts pour faire rentrer quelques millions, en plus des 30 M€ de la vente de Malo Gusto à Chelsea en janvier 2023. De jeunes joueurs très prometteurs comme Rayan Cherki (27 M€), Maxence Caqueret (25 M€) ou encore Castello Lukeka (20 M€) ont la cote sur le marché des transferts. Mais cela ne suffirait évidemment pas, il devrait trouver des moyens additionnels.