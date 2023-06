Convoité par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, Rayan Cherki a lâché un gros indice sur son avenir proche, en conférence de presse, ce jeudi.

Mercato OL : Rayan Cherki dans le flou du projet Lyonnais

Ou va évoluer Rayan Cherki la saison prochaine ? A l’OL, au Real Madrid ou au PSG ? Le concerné lui même n’a pas encore la réponse. Il est dans l’incertitude sur son futur, vu que le nouveau projet du club rhodanien avec John Textor n’est pas encore bien défini. Très convoité, le prometteur joueur peut faire l’objet d’un transfert pendant le mercato d’été prochain, si un offre colossale tombe sur le bureau du milliardaire Américain, nouveau propriétaire du club rhodanien.

La valeur marchande de la pépite formé à Lyon est estimé à 27 M€ par Transfermarkt, mais son transfert pourrait rapporter plus que ce montant, grâce a son âge, son talent et son fort potentiel. Notons que le joueur de 19 ans est encore lié à son club formateur jusqu’en juin 2025, mais avec le départ de Jean-Michel Aulas et l’arrivée de John Textor, lui et ses coéquipiers « ne savent pas encore la direction que le club va prendre. »

Mercato OL : Cherki veut jouer une saison complète à Lyon

En attendant la position officielle de l’OL sur la situation contractuelle de Rayan Cherki, ce dernier a pris une décision sur son futur à court terme. Il souhaite rester à Lyon pour faire une saison complète après son éclosion au cours de l’exercice présent. « J’espère pouvoir commencer une saison complète pour la première fois dans ma carrière, et j’espère que ce sera encore mieux que cette deuxième partie de saison. J’ai juste envie de jouer une bonne saison complète et après, on verra même si on sait que la vérité d’aujourd’hui n’est jamais celle du lendemain », a laissé entendre le polyvalent milieu offensif.

Rappelons que Rayan Cherki s’est révélé cette saison à l' OL après le départ de Peter Bosz, sous les ordres de Laurent Blanc. Il a disputé 33 matchs (20 fois titulaire), pour 4 buts marqués et 5 passes décisives délivrées.