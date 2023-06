Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’ASSE dans le dossier Jean-Philippe Krasso. Loïc Perrin avoue que ça devient très compliqué !

Mercato ASSE : Jean-Philippe Krasso toujours indécis sur son avenir

A l’issue de la victoire de l’ASSE sur Valenciennes FC (2-0), Jean-Philippe Krasso a été interrogé sur son avenir, notamment la dernière offre de l’AS Saint-Etienne en sa possession ces derniers jours. La direction stéphanoise lui a en effet transmis une proposition revue à la hausse, depuis que le club ligérien est assuré du maintien en Ligue 2. Mais l’attaquant et son clan sont toujours en réflexion et font patienter les dirigeants des Verts. Vendredi soir, le buteur est encore resté évasif sur son futur dans le Forez. « Je n'ai rien à vous dire sur mon avenir », a-t-il botté en touche, dans des propos rapportés par But Football Club.

Alors que Jean-Philippe Krasso refuse de faire connaître sa décision pour l’instant, la source croit savoir qu’il ne va pas prolonger son contrat chez les Verts. « Jean-Philippe Krasso a refusé la dernière offre de prolongation de l'ASSE et s'apprête à quitter le Forez libre de tout contrat au 30 juin », a lâché le média.

Mercato ASSE : Loïc Perrin, « il y a peu de chance de convaincre Krasso »

Loïc Perrin a confirmé la tendance en zone mixte, à la fin du dernier match de la saison. Il avoue un dossier compliqué face à la forte concurrence. « Cela fait un moment que Jipé est la prochaine priorité. Le problème, c'est qu'il a du mal encore à prendre une décision. Après, c'est son droit aussi, il attend d'autres propositions, ce que je peux comprendre avec la belle saison qu'il a faite. On espère toujours, malgré tout, le convaincre même s'il y a peut-être peu de chance », a-t-il lâché. Notons que l’international Ivoirien a inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives en 35 matchs disputés en Ligue 2 cette saison. Grâce à ces performances, il intéresse plusieurs clubs en Allemagne (Bundesliga) et en Belgique (Jupiler pro League).