Le Real Madrid a annoncé le départ de Marco Asensio, annoncé au Paris Saint-Germain. Après sept saisons au sein de l'équipe espagnole, le milieu de terrain de 27 ans va signer avec le PSG un contrat de 4 saisons.

Arrivé au Real Madrid le 1er juillet 2015 en provenance de l’Espanyol Barcelone, alors âgé de 20 ans, Marco Asensio a su marquer l'histoire du club merengue. Durant son passage, il a remporté jusqu’à 17 titres, parmi lesquels trois Coupes d'Europe, quatre Coupes du Monde des Clubs, trois Super Coupes d'Europe, trois Ligues, une Coupe du Roi et trois Super Coupes d'Espagne.

Les supporters du Real Madrid se souviendront de l’ailier qui s’est surtout distingué par son comportement exemplaire tout au long de ces années madrilènes. Pour le Real Madrid, le joueur fait partie de la famille et il restera à jamais associé au club. Dans un communiqué publié sur le site du Real Madrid, le club dirigé par Florentino Perez lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, le meilleur pour la suite.

"Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Marco Asensio, un joueur qui a défendu notre blason et notre maillot pendant sept saisons. [...] Nous, madridistas, n'oublierons jamais sa carrière et son comportement exemplaire pendant tout ce temps. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite, ainsi qu'à toute sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle phase." Peut-on lire sur le site du club espagnol.