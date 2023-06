Après ses compliments sur l'OGC Nice, l'avenir d'Hugo Lloris a été remis en question. Toutefois, le portier français a une priorité en tête.

C'est la piste alléchante du mercato estival niçois. Il y a quelques heures, nous vous parlions d'un éventuel retour d'Hugo Lloris à l'OGCN. Celui-ci ne donnait de priorité à aucun club. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham, il va pourtant devoir faire un choix : poursuivre avec les Spurs ou opter pour un nouveau challenge.

Ce samedi, l'ancien gardien numéro 1 de l'Équipe de France (145 sélections) a laissé des indices sur son futur. Dans un entretien pour Nice-Matin, Hugo Lloris a annoncé qu'un départ serait davantage à l'ordre du jour : « On arrive à un moment important, que ce soit pour le club ou pour moi. C'est la fin d'une ère. J'ai des envies d'autres choses. Je vais me poser tranquillement pour étudier ce qui sera possible » a-t-il affirmé.

L'OGC Nice peut croire à l'arrivée d'Hugo Lloris

S'il n'avait pas fermé la porte à une arrivée à Nice ces derniers jours, Hugo Lloris a même renforcé ce doux rêve. Nice-Matin a eu le plaisir d'entendre ses compliments pour Florent Ghisolfi, le directeur sportif du Gym : « Il a un profil qu'on a envie de suivre » a-t-il lâché. La bonne nouvelle, c'est que l'OGCN ne devrait pas être freiné par l'argent dans le dossier Lloris. Il est estimé à 4 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, ce qui rentre largement dans son budget. Seul son salaire pourrait poser problème, avec 506 000 € par mois chez les Spurs d'après Foot Mercato.

Maintenant, reste à savoir si le projet mené par INEOS peut le convaincre de signer. Cette saison, la société anglaise n'a pas réussi à mener le Gym vers une coupe d'Europe en championnat. En lice en Ligue Europa Conférence, le club azuréen a également vécu une catastrophe en se faisant éliminer par le FC Bâle (quart de finale). De son côté, Hugo Lloris donne pour le moment la priorité à Tottenham : « Le plus important est de retrouver un projet dans lequel je m'épanouis, à Tottenham entre autres » a-t-il conclu. Son transfert pourrait aussi dépendre de l'avenir de Kasper Schmeichel, nostalgique de son aventure à Leicester City.