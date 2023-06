Alors qu'il sera honoré samedi lors du match entre l'OGC Nice et l'OL, Hugo Lloris a fait une annonce qui devrait plaire aux supporters niçois.

Ancien gardien emblématique de l’Équipe de France, Hugo Lloris est originaire de Nice et a débuté sa carrière de footballeur professionnel au sein du club niçois avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais en 2008. Depuis lors, le gardien de but français a évolué dans de grands clubs européens, notamment à Tottenham Hotspur en Angleterre.

Mercato OGC Nice : Hugo Lloris ne ferme pas la porte à un retour

S’il est toujours lié au club britannique jusqu’en juin 2024, Hugo Lloris garde une affection particulière pour l’OGC Nice, son ancien club. D’ailleurs, le portier de 36 ans aura droit à une petite cérémonie à l’Allianz Riviera ce samedi lors du choc entre l’OGCN et l’OL. Lors de cette rencontre entre ses deux anciennes formations, il sera honoré et recevra le trophée d'"Aiglon du siècle". Il s’est dit très touché par cet acte de reconnaissance lors d’une longue interview accordée à Nice-Matin.

Lors de cet échange, Hugo Lloris a aussi été interrogé sur son avenir, et plus particulièrement sur un éventuel retour au GYM. Le gardien de but ne s’oppose pas vraiment à l’idée de rejouer un jour sous le maillot niçois. "Nice, c'est ma ville, mon club, mes racines . Il y a une saison qui doit se terminer, du mieux possible, des gardiens. Je ne suis pas demandé, je n'ai jamais forcé les choses. On verra où le destin nous mène", a-t-il indiqué.

Cette déclaration d'Hugo Lloris suscite certainement l'enthousiasme des supporters de l'OGC Nice, qui rêvent d’un retour de leur ancien gardien emblématique. Toutefois, il est important de noter que les décisions finales dépendent de nombreux facteurs, y compris les projets sportifs et les offres qui lui seront présentées.

Quoi qu’il en soit, le fait qu'Hugo Lloris exprime son affection pour Nice et son club d'origine, cela montre son attachement à ses racines et à sa ville natale. Il reste à savoir si Florent Ghisolfi, le nouveau directeur sportif de l'OGC Nice, passera à l’action pour son transfert. Tout reste possible dans ce dossier.