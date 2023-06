Alors que l'ASSE a terminé huitième de Ligue 2, Anthony Briançon n'a pu s'empêcher d'avoir une pensée pour son club de cœur.

Anthony Briançon a vécu une drôle de soirée samedi. Le défenseur central des Verts a connu une titularisation pour la dernière de l'ASSE cette saison, face au Valenciennes FC. Il a vu ses partenaires s'imposer 2-0, et ainsi s'octroyer la huitième place de Ligue 2. Une position encore inespérée pour le club il y a quelques mois, lorsque celui-ci pataugeait dans la zone de relégation.

Malgré ce bonheur, Briançon n'a pas pu se retenir d'évoquer la situation de son club de cœur : le Nîmes Olympique. Un club dont il a porté les couleurs entre 2014 et 2022, et où il a connu ses premières saisons en Ligue 1. Ce dimanche, l'équipe gardoise est désormais reléguée en National, et le sait depuis plusieurs semaines. Un constat amer pour l'ancien joueur du club, qui a du mal à l'accepter.

Anthony Briançon : « Ça m'embête parce que j'y ai vécu plein de belles choses »

Dans un entretien accordé à EVECT, Anthony Briançon a fait part de sa tristesse pour le Nîmes Olympique, dix-neuvième de Ligue 2. « Ça m'embête parce que j'ai vécu plein de belles choses dans cette ville et dans ce club. Ça m'embête pour les salariés, pour les joueurs, les supporters bien évidemment. C'est un club qui sera en National 1 la saison prochaine, qui n'est pas mort » a-t-il confié.

Du côté de l'AS Saint-Étienne, l'objectif devrait être la remontée en Ligue 1. Après un exercice bien compliqué, marqué par une place de lanterne rouge durant de nombreux mois, le club forézien a déjà réalisé quelques opérations intéressantes. Les options d'achat de Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro ont été levées selon un communiqué officiel. Le premier est désormais sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Verts, le second jusqu'en juin 2025. D'autres mouvements sont à prévoir dans les prochaines semaines.