C’est bientôt terminé pour Christophe Galtier au PSG. Le Qatar, pays propriétaire du Paris SG, aurait choisi le duo Julian Nagelsmann et Thierry Henry pour entraîner l’équipe la saison prochaine.

Pour un coup de tonnerre, l’information de la possible arrivée du duo Julian Nagelsmann et Thierry Henry sur le banc du Paris Saint-Germain en un grand. Le club de la capitale, pas satisfait des performances de Christophe Galtier, pense à le licencier les jours à venir pour désigner un nouvel entraîneur.

Le Qatar ne veut plus de Christophe Galtier

Selon Foot Mercato, de source à Doha, au Qatar, le choix des grands patrons du club se serait porté sur Julian Nagelsmann. La même source confirme la volonté des décideurs du PSG d’attirer sur le banc de leur club l’ancien coach du RB Leipzig et du Bayern Munich.

Foot Mercato indique que les négociations avancent rapidement entre les deux parties, et qu’un accord pourrait même être conclu prochainement. Et le technicien licencié par le Bayern Munich le 23 mars dernier ne viendrait pas seul dans la capitale française. Il devrait débarquer au PSG avec pour adjoint un certain Thierry Henry, ancienne gloire d’Arsenal devenu consultant télé.

Ces derniers temps, José Mourinho semblait tenir la corde pour succéder à Christophe Galtier. Proche du conseiller sportif Luis Campos, le portugais aurait ouvert la porte à une arrivée dans la capitale, surtout parce que ses rapports avec les dirigeants de l’As Roma ne seraient pas au beau fixe.

Même si la piste Julian Nagelsmann avait déjà été évoquée, son retour en force surprend puisque José Mourinho semblait cocher toutes les cases pour entraîner le PSG et hisser ses couleurs au top niveau européen. Le mercato estival du club de la capitale s’annonce bouillant avec Lionel Messi qui vient de partir et à qui Luis Campos doit trouver un successeur. Le Paris SG devra lui trouver un successeur XXL pour conforter son idée de gagner la Ligue des champions la saison prochaine.

Neymar a confirmé le départ de l’Argentin en postant sur Twitter un message d’au revoir à ce dernier. « Frère... ça ne s'est pas passé comme nous le pensions, mais nous avons tout essayé. Ce fut un plaisir de partager 2 années de plus avec vous. Bonne chance dans votre nouvelle étape et soyez heureux. Je t'aime », a écrit la star brésilienne en hommage à l’ancien Barcelonais.