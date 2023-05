Alors que cette piste semblait avoir pris du plomb dans l'aile, l'arrivée de José Mourinho serait quasiment bouclée au PSG.

Mercato PSG : José Mourinho devrait être le nouvel entraîneur de Paris

C'est une véritable bombe lâchée ce mercredi par le média brésilien UOL Esporte. Selon la source, José Mourinho sera probablement le nouvel entraîneur du PSG après la finale de l'Europa League, qui se jouera ce mercredi soir à 21h entre l'AS Roma et le FC Séville. Il est également précisé qu'en cas de victoire finale des Romains, il y aurait 110% de chance pour que The Special One rejoigne le banc du Paris Saint-Germain. En cas de défaite, le pourcentage diminuerait à 80%.

Avec cette information sortie par le média brésilien, nul doute que les supporters parisiens seront nombreux devant leur téléviseur pour regarder la finale de la Ligue Europa ce mercredi soir. Sur le dossier depuis plusieurs semaines, le PSG s'apprête à frapper un grand coup à l'approche du mercato estival, en signant peut-être sa meilleure recrue de l'été.

Probablement le dernier match de Christophe Galtier face à Clermont

La probable arrivée de José Mourinho devrait logiquement sceller l'avenir de Christophe Galtier au PSG. Débarqué l'été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice et du LOSC aura vécu une aventure plus que tumultueuse sur le banc parisien, comme la plupart de ses prédécesseurs.

Malgré une première partie de saison tonitruante, son équipe s'est effondrée au retour de la Coupe du monde, et a laissé filer la Coupe de France et la Ligue des Champions en l'espace d'un mois. Le seul point positif pour le coach de 56 ans est le 11e titre de Ligue 1, officiellement glané le week-end dernier grâce au match nul acquis sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1). Samedi prochain face à Clermont, Christophe Galtier devrait donc vivre son tout dernier match en tant qu'entraîneur du PSG, au Parc des Princes, à l'occasion de la réception du Clermont Foot.