Didier Digard a été informé qu'il ne continuerait pas à l'OGC Nice. Le Gym s'active pour le remplacer et penserait à une piste au Real Madrid.

Mercato : L'OGC Nice déniche son entraîneur au Real Madrid

Cela a été annoncé hier par plusieurs médias, Didier Digard ne continuera pas l'aventure en tant qu'entraîneur principal de l'OGC Nice. Nommé le 10 janvier en remplacement de Lucien Favre, il ne sera pas reconduit notamment en raison de l'élimination du Gym face au FC Bâle en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, et de son implication dans l'affaire Galtier.

Pour le remplacer, le quotidien rapporte que les dirigeants niçois et Florent Ghisolfi auraient activé une piste surprenante quui mènerait au Real Madrid. Les décideurs de l'OGC Nice cibleraient en effet Davide Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti. Aux côtés de son père depuis 11 ans, son avenir n'a pas été confirmé dans le club de la capitale espagnole. À 33 ans, ce dernier pourrait être convaincu par ce premier défi en tant qu'entraîneur principal.

Régis Le Bris reste le favori

Davide Ancelotti a enchaîné plusieurs postes au sein du staff de son père : préparateur physique, analyste tactique et date et entraîneur adjoint. Il se sentirait désormais prêt à faire le grand saut et à gérer seul une équipe. Ce choix constituerait toutefois une surprise dans le dossier sur le nouvel entraîneur niçois.

Cette piste surprise menant à Davide Ancelotti ne serait toutefois pas le choix numéro 1 des dirigeants niçois. Régis Le Bris arriverait en effet en premier, et serait la priorité du directeur sportif Florent Ghisolfi. 10e du championnat avec le FC Lorient cette saison, il serait en pole pour devenir le nouveau technicien du Gym. Les Niçois suivent par ailleurs toujours Franck Haise et Graham Potter, qui demanderait des garanties en termes d'effectif.