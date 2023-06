Maintenu en Ligue 1 de justesse, le FC Nantes va enregistrer plusieurs départs cet été. Nicolas Pallois et Andrei Girotto sont-ils concernés ?

Mercato : Plusieurs départs prévus au FC Nantes

Pour la deuxième fois en trois ans, le FC Nantes est passé à deux doigts de la relégation en Ligue 2. La première fois, en 2020-2021, les Canaris étaient passés par les barrages contre Toulouse pour se maintenir dans l’élite. Cette saison, ils se sont sauvés de justesse grâce à leur victoire sur Angers SCO (1-0) lors de la 38e et dernière journée. L’équipe de Pierre Aristouy n’avait plus son destin entre les mains, mais elle a profité de la défaite de son concurrent direct, l’AJ Auxerre face au RC Lens (1-3), pour finir à la 16e place.

Un gros dégraissage se profile au FC Nantes à la suite de son maintien. Prêtés sans option d’achat, Evan Guessand et João Victor devraient rejoindre leurs clubs respectifs : l'OGC Nice et Benfica. En fin de contrat, Marcus Coco, Sébastien Corchia, Denis Petric et Charles Traoré devraient partir librement, selon les informations de L'Équipe. Quant à Alban Lafont et Ludovic Blas, ils sont convoités et en instance de transfert. Le premier a des prétendants outre-Manche, tandis que le deuxième est une cible prioritaire de l’OM.

Nicolas Pallois et Andrei Girotto devraient rester à Nantes

Ayant la cote auprès des supporters du FC Nantes, grâce à leur engagement, leurs performances et leur état d’esprit, Nicolas Pallois (35 ans) et Andrei Girotto (31 ans) devraient être dans l’équipe nantaise la saison prochaine. D’après les indiscrétions du quotidien sportif, le défenseur central et le polyvalent défenseur vont aller au bout de leur contrat, jusqu'en juin 2024. Le Brésilien pourraient même voir son bail prolonger. À en croire la source, ce serait actuellement le dossier prioritaire de Franck Kita (directeur général délégué).

Nicolas Pallois et Andrei Girotto sont en effet deux joueurs indispensables au FC Nantes. Le premier a bouclé la saison à 37 matches, dont 26 en championnat. Quant au deuxième, il a disputé 48 rencontres toutes compétitions confondues, dont 36 en Ligue 1 pour autant de titularisations.