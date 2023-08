Après avoir perdu ses deux premiers matchs, le FC Nantes reçoit l'AS Monaco ce vendredi, et va devoir faire face à plusieurs absences.

FC Nantes : Pierre Aristouy, le match de la dernière chance ?

Le FC Nantes joue gros ce vendredi soir à la Beaujoire. Idem pour Pierre Aristouy. L'entraîneur du FCN, qui a réussi à maintenir le club en toute fin de saison dernière, est dans l'oeil du cyclone, et une nouvelle défaite face à Monaco devrait vraisemblablement sceller son départ. L'ambiance en interne est pesante, et le mercato ne semble pas correpondre aux attentes du coach jaune et vert, ce qui rend la situation extrêmement tendue à quelques heures d'un match qui s'annonce d'ores et déjà compliqué.

Car en face, l'AS Monaco est en pleine forme. Leader du championnat, l'ASM est sur deux victoires en autant de rencontres, et les hommes d'Adi Hütter comptent bien repartir de la Beaujoire avec les trois points de la victoire. Le FC Nantes va donc devoir sortir le grand jeu pour espérer enrayer la machine monégasque, et il faudra faire avec plusieurs absents.

Centonze, Lafont, Diack, Zézé et Adson absents face à Monaco

Pierre Aristouy n'aura pas un groupe au complet, bien au contraire. Pour la réception de l'AS Monaco, l'entraîneur du FC Nantes sera privé d'Alban Lafont, Fabien Centonze, Lamine Diack, Nathan Zézé, et la dernière recrue Adson. En revanche, Ignatius Ganago fait son grand retour pour amener de la percussion sur le front de l'attaque nantaise.

D'après les informations révélées par L'Équipe, l'attaquant camerounais devrait même être titularisé aux côtés de Moses Simon et Florent Mollet. Pour le reste, le quotidien sportif indique que le FCN devrait évoluer dans un système à trois défenseurs, avec Ronaël Pierre-Gabriel, Nicolas Pallois, et Jean-Charles Castelletto pour composer la charnière centrale.

La compo probable du FC Nantes face à Monaco :

Gardien : R. Descamps

Défenseurs : R. Pierre-Gabriel, J-C. Castelletto, N. Pallois

Milieux : M. Coco, P. Chirivella, D. Augusto, Q. Merlin

Attaquants : F. Mollet, I. Ganago, M. Simo