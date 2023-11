Il y aurait des tensions entre Nicolas Pallois et Pierre Aristouy au FC Nantes. Le défenseur serait remonté contre l’entraineur, en raison de son temps de jeu réduit.

FC Nantes : Nicolas Pallois et Pierre Aristouy seraient en froid

Resté sur le banc de touche 5 fois, entre la 4e et la 10e journée de Ligue 1, Nicolas Pallois a fait son retour dans le onze du FC Nantes, face au Stade de Reims. Son retour n’a pas été couronné par un succès, car les Canaris se sont inclinés devant les Rémois (0-1), au stade de la Beaujoire, dimanche. Cependant, le défenseur avait tiré son épingle du jeu, sur le plan individuel. Il avait disputé l’intégralité de ce match de la 11e journée.

Interrogé sur le retour du joueur de 36 ans dans son équipe type, Pierre Aristouy était resté un peu froid. « Il a fait un excellent match », avait-il déclaré sans plus de commentaires. « C’est déjà beaucoup, il a fait un excellent match », avait répété l’entraineur du FCN, quand il avait été relancé par un journaliste en conférence de presse d’après-match.

Nicolas Pallois « échaudé » par la gestion de Pierre Aristouy !

Avant son retour contre le SDR, Nicolas Pallois avait fait seulement 2 brèves apparitions à Clermont (10 minutes) et à Strasbourg (6 minutes), lors des 7 derniers matchs du FC Nantes. Reconnu pour son mental de compétiteur, il n’est évidemment pas content de ronger son frein sur le banc de touche des Canaris. Et l’arrière central en veut naturellement à Pierre Aristouy qui ne compte plus vraiment sur lui.

D’après les indiscrétions du journaliste Jean-Marcel Boudard, Nicolas Pallois est « échaudé » par la gestion du coach nantais, le concernant. Les deux hommes ne se parlent presque plus ou peu. « Ils n’ont eu qu’une seule discussion. C’était avant le match face à Montpellier », a appris le confrère de Ouest-France, dans le dernier podcast ''Sans Contrôle''.

Selon la source, le désormais ex-patron de la défense du FC Nantes « a été surpris » par sa situation actuelle, car il pensait pouvoir tenir sa place de titulaire. « Pendant trois semaines, Nicolas Pallois s’est retrouvé dans l’équipe type à l’entrainement et il n’était pas sur le terrain le week-end », a expliqué Jean-Marcel Boudard.