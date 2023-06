Après avoir validé son maintien, le FC Nantes prépare son prochain mercato estival et tient sa toute première recrue de l'été.

Mercato FC Nantes : Hamissou Dangabo va passer pro

Le FC Nantes est déjà sur tous les fronts en ce qui concerne le prochain mercato estival. Si de nombreux départs comme celui de Ludovic Blas ou encore d'Alban Lafont devraient avoir lieu cet été, l'effectif jaune et vert devrait être renforcé pour éviter de vivre une nouvelle saison pénible en championnat.

Pour le moment, les pistes sont peu nombreuses, et c'est du côté du centre de formation que les dirigeants nantais commencent à piocher pour consolider l'équipe de Pierre Aristouy. Selon les informations de Foot Mercato, le jeune Hamissou Dangabo, attaquant franco-centrafricain de 20 ans, est en passe de s'engager officiellement avec l'équipe professionnelle du FC Nantes, lui qui évoluait jusqu'à présent avec la réserve. Un contrat de 3 ans aurait d'ores et déjà été signé d'après la source.

L'été s'annonce agité du côté du FC Nantes

Entre les joueurs en fin de contrat, les cadres à forte valeur marchande et le dossier de l'entraîneur, les mouvements s'annoncent nombreux cet été au FC Nantes. Si Nicolas Pallois et Andrei Girotto devraient rester au club, Ludovic Blas et Alban Lafont sont quant à eux sur le départ, et devraient permettre à Waldemar Kita de récupérer une belle somme d'argent dans les prochaines semaines.

Une rentrée d'argent nécessaire pour pouvoir recruter et compenser les départs de plusieurs cadres, pour permettre au FC Nantes d'être de nouveau compétitif la saison prochaine, et d'éviter d'attendre la toute dernière journée pour assurer son maintien dans l'élite. En ce qui concerne l'avenir de Pierre Aristouy, Waldemar Kita souhaite le conserver, mais l'absence du brevet d'entraîneur de football professionnel, qui oblige le club à payer une amende de 25 000€ par match, pourrait poser problème.