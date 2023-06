À cinq jours de l'ouverture du prochain mercato estival, le LOSC enregistre le retour d'un défenseur, après l'avoir prêté pour la deuxième partie de saison.

Mercato LOSC : Akim Zedadka va revenir à Lille

Prêté à l'AJ Auxerre l'hiver dernier pour une durée de six mois, Akim Zedadka va revenir à Lille avec sans doute le sentiment de ne pas avoir accompli sa mission avec l'AJA. Malgré une deuxième partie de saison bien plus convaincante, notamment grâce à un bon mercato hivernal, les Bourguignons ont été relégués après leur défaite face à Lens (3-1) associée à la victoire du FC Nantes face à Angers (1-0).

De ce fait, les nombreux joueurs prêtés à l'AJ Auxerre, à l'image d'Akim Zedadka, vont retourner dans leur club respectif comme l'a annoncé le club auxerrois ce lundi. "Andrei, Isaak, Akim, Han-Noah, Siriki, Matthis : merci pour votre investissement lors des derniers mois. Vous avez tout donné et serez toujours les bienvenus à l’AJA !"

Quel avenir pour Akim Zedadka au LOSC ?

Il n'est pas entré dans les plans de Paulo Fonseca en début de saison, et il est fort à parier que ce soit toujours le cas la saison prochaine. De retour à Lille après son prêt de six mois à l'AJ Auxerre, Akim Zedadka ne devrait pas poursuivre l'aventure avec les Dogues. Souvent utilisé par Christophe Pélissier sous le maillot bourguignon, le latéral droit algérien voudra sans doute conserver un temps de jeu similaire, et cela ne semble pas possible au LOSC. Il est donc fort à parier qu'une discussion aura lieu entre Olivier Létang et son joueur afin de lui trouver une porte de sortie cet été.