Présent en conférence de presse, Pablo Longoria s’est exprimé sur le mercato à venir et en a profité pour lancer un avertissement à Pape Gueye.

Lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique de Marseille s’est séparé de plusieurs joueurs en vue de réduire ses charges financières. Pape Gueye fait notamment partie de cette vague de départs. Absent des plans d’Igor Tudor, le milieu de terrain sénégalais a été prêté au FC Séville dans le but d’engranger plus de temps de jeu.

Mercato OM : Pablo Longoria prévient déjà Pape Gueye

Son prêt au sein du club andalou ne comptant aucune option d’achat, le joueur de 24 ans devrait logiquement faire son retour à l’Olympique de Marseille d’ici quelques jours avant de refaire ses valises pour une nouvelle destination ? Interrogé sur ce dossier, Pablo Longoria s’est dit globalement satisfait du prêt de Pape Gueye qui a enchainé de belles prestations dans le championnat. "La saison de Pape Gueye a été très positive", a-t-il assuré en conférence de presse.

Poursuivant, le président de l'Olympique de Marseille a lancé un avertissement à son milieu de terrain, dont le contrat expire en juin 2024. Pablo Longoria a réaffirmé son mécontentement vis-à-vis de la situation contractuelle de Pape Gueye et a clairement fait savoir qu'il n'appréciait pas de voir un joueur entrer dans la dernière année de son contrat. "On n'a pas encore discuté avec Séville de son avenir. Mais il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec l’OM et vous savez que je n'aime pas ces situations", a-t-il prévenu.

Cette déclaration de Pablo Longoria atteste que le club marseillais souhaite à tout prix éviter de telles situations où les joueurs se retrouvent en position de force pour négocier leur départ, ce qui peut être préjudiciable pour l'OM. Le dirigeant espagnol rappelle ainsi qu’il souhaite éviter de perdre des joueurs gratuitement ou d'être pris au dépourvu lors d’éventuelles négociations.

Par cette déclaration, Pablo interpelle de ce fait Pape Gueye, lui rappelant que le club attend un engagement fort et une gestion proactive de sa carrière contractuelle. Cela signifie que l'OM pourrait être enclin à le vendre dès cet été ou entamer des négociations pour étendre son bail dans les semaines à venir. Cette approche vise surtout à protéger les intérêts du club et à garantir une stabilité à long terme.