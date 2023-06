La défense sera l’un des chantiers prioritaires de l’ ASSE cet été. Plusieurs départs sont prévus dans ce secteur de jeu, afin de faire la place à des renforts.

Mercato ASSE : Loïc Perrin promet des renforts à Saint-Etienne

L’ ASSE n’a pas pu remonter en Ligue 1 en raison de son début de saison catastrophique. Sous le traumatisme de la relégation et aussi le retrait de trois points, les Verts ont pris un mauvais départ en Ligue 2. À la fin de l’année 2022, ils étaient la lanterne rouge du championnat, avec seulement 12 points en 17 journées disputées.

L’AS Saint-Etienne a finalement réussi à redresser la barre grâce à son mercato hiver réussi. Elle s’est maintenue en finissant même dans la première partie de tableau, à la 8e place. Un rang qui était inespéré à l’issue de la phase aller de la saison. Ayant tiré les enseignements de la saison ratée, l’ASSE a prévu de bien se renforcer cet été, afin de jouer crânement la montée en Ligue 1. « On va peut-être perdre un ou deux éléments, être attaqué sur certains joueurs qu’on n’avait pas prévus, mais on se renforcera. L'objectif sera de monter en Ligue 1 », a rassuré Loïc Perrin à l’issue de l’exercice 2022-2023.

Anthony Briançon, Léo Pétrot et Saïdou Sow intouchables ?

Le secteur de jeu le plus défaillant chez les Verts est indéniablement la défense. L’ ASSE a concédé 57 buts en 38 journées, soit la 3e pire défense après Nîmes et Niort, tous les deux relégués en National. En défense centrale, il y a un embouteillage dans l’équipe de Laurent Batlles. Les arrières centraux étaient au nombre de 7 pendant la saison écoulée. D’Anthony Briançon à l’indésirable Mateo Pavlovic, en passant par les recrues Léo Pétrot et Jimmy Giraudon ou encore les produits stéphanois Mickaël Nadé, Saïdou Sow et Abdoulaye Bakayoko.

Seule la recrue hivernale, Mateo Pavlovic, n’a pas joué un seul match avec Saint-Etienne. Laurent Batlles a aligné les six autres, dont Abdoulaye Bakayoko, avant son prêt à Puy Foot en National en janvier. En dehors de Léo Pétrot, Saïdou Sow et le capitaine Anthony Briançon, tous les autres ont été décevants. Prêté par HNK Rijeka pendant le mercato hivernal, l’arrière croate est en fin de contrat et retourne donc dans son club d’origine.

Jimmy Giraudon et Mickaël Nadé poussés vers la sortie

Jimmy Giraudon et Mickaël Nadé devraient eux aussi quitter l’équipe de l’ASSE cet été. Il leur reste certes encore une année de contrat, mais ils sont poussés vers la porte de sortie. La tendance est confirmée par Peuple-Vert. « La saison a été compliquée pour Mickaël Nadé. À une année de la fin de son contrat, le natif de Sarcelles, cherche un nouveau challenge pour rebondir à 24 ans. Situation similaire pour Jimmy Giraudon. À 31 ans, l'ancien défenseur de l'ESTAC est totalement passé à côté de sa saison. La sortie lui est indiquée. »