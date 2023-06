Annoncé sur le départ vers l'Angleterre depuis le mois de janvier dernier, Mattéo Guendouzi aurait finalement changé d'avis.

Mercato OM : Mattéo Guendouzi finalement prêt à rester ?

Son départ lors du mercato estival semblait scellé, mais ce dossier est en train de connaître un incroyable revirement de situation. Courtisé depuis plusieurs mois par certains clubs de Premier League comme Aston Villa ou encore West Ham, Mattéo Guendouzi serait prêt à changer d'avis, sans doute suite au départ d'Igor Tudor, mais également en fonction de l'avenir de Dimitri Payet.

En effet, d'après les informations dévoilées par L'Équipe, l'ancien joueur d'Arsenal est très proche du meneur de jeu réunionnais, à tel point que cela pourrait conditionner son futur à Marseille. Toutefois, même si Mattéo Guendouzi est enclin à poursuivre l'aventure à l'OM, la direction n'a pas changer son fusil d'épaule, et compte bien récupérer une belle somme d'argent en cas d'offre conséquente formulée cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international français pourrait rapporter une somme de 30 millions d'euros à l'Olympique de Marseille.

Le vestiaire de l'OM lassé par Mattéo Guendouzi ?

C'est une information surprenante qu'a révélé Foot Mercato ce mardi matin. Alors que Mattéo Guendouzi n'est plus aussi pressé de quitter la cité phocéenne, le média révéle que sa cote de popularité ne serait pas vraiment très élevée au sein du vestiaire marseillais. Cela s'expliquerait par le fait que certains coéquipiers du milieu de 24 ans le suspecteraient de vouloir jouer "au Marseillais" dans l'excés.

Décidément, Mattéo Guendouzi vit une saison plus que délicate pour sa deuxième année à Marseille. Performant et indéboulonnable lors de sa première partie d'exercice, le joueur marseillais a connu une grosse baisse de temps de jeu sur les quatre derniers mois de Ligue 1, et même s'il souhaite continuer l'aventure à l'OM, il semble peu probable de le voir sous la tunique marseillaise en début de saison prochaine.