L’avenir de Dimitri Payet à l’OM a été clarifié. L’attaquant de 36 ans, malmené par Igo Tudor cette saison, a pris une décision lors d’un échange avec Pablo Longoria.

Mercato : Dimitri Payet décidé à poursuivre à l'OM

Dimitri Payet, lors de la crise de Covid, a été un des premiers joueurs de l’Olympique de Marseille à faire un geste de fidélité envers le club. Il avait accepté de réduire son salaire avant de prolonger pour une longue durée son contrat. Il a ensuite mouillé le maillot pour le club phocéen, ce que n’oublient pas les supporters phocéens qui le soutiennent aujourd’hui encore. Régulier ces dernières années comme sous les ordres de Jorge Sampaoli, il sort d’une saison catastrophique au cours de laquelle son temps de jeu a été drastiquement réduit par l’entraîneur croate Igor Tudor.

Sanctionné lourdement pour son vilain geste contre un joueur du RC Lens lors de leur dernier match en Ligue 1, la fin de l’aventure de Payet à l’OM a été largement évoquée dans les médias. C’est finalement Igor Tudor, qui a montré ses limites dans la fin de la saison, qui a sauté. Dimitri Payet étant encore sous contrat avec le club phocéen, il devait croiser le président Pablo Longoria pour être situé sur son avenir.

C’est justement ce qu’a fait le joueur offensif de l’OM et les choses sont on ne peut plus claires. Lors de son échange avec le dirigeant marseillais qui ne serait pas vraiment fan de l'ancien joueur du FC Nantes et de l'AS Saint-Etienne, Payet aurait montré sa ferme envie de poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille, selon L’Équipe. Avec l’option de reconversion contenue dans son contrat, il devrait ensuite basculer à un poste de responsabilité dans le staff ou au sein de la direction une fois sa carrière terminée.

Et donc clairement, les supporters marseillais qui le soutiennent devraient encore bénéficier des ballons téléguidés de Dimitri Payet sur les coups de pied arrêtés la saison prochaine. Sauf sur décision de la direction marseillaise, le Réunionnais sera encore marseillais en 2024.