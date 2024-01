Le clan Mattéo Guendouzi ne décolère toujours pas, après le transfert précipité du milieu de terrain à la Lazio. Il règle encore ses comptes avec la direction de l’OM.

Mercato : Mattéo Guendouzi s'est imposé à la Lazio

L’OM a transféré Mattéo Guendouzi (24 ans) à la Lazio Rome, dans les dernières heures avant la fermeture du mercato estival. Son départ a donc été précipité, car Marseille avait besoin de vendre pour renflouer ses caisses. Le milieu de terrain a été prêté au club transalpin jusqu’à la fin de la saison. Il s’agit précisément d’un prêt payant d’une valeur d’un million d’euros, selon les chiffres de Transfermarkt, mais assorti d’une obligation d’achat avec des conditions.

Mattéo Guendouzi s’est imposé rapidement à Rome et se sent épanoui dans l’équipe de Maurizio Sarri, dont il bénéficie de la confiance. En 17 apparitions en Serie A, l’ex-marseillais a été titulaire 14 fois. L’international français (7 sélections, 1 but) a également pris part aux 6 matchs de la phase de poule de la Ligue des champions, avec le club du nord de Rome.

Mercato : L’agent de Mattéo Guendouzi tacle l’OM

Cependant, le clan du Mattéo Guendouzi en veut toujours aux dirigeants de l’OM. A la suite des explications du concerné sur son départ, son agent a glissé, à son tour, un nouveau tacle à Pablo Longoria et son patron Frank McCourt. « A Marseille, ils l’ont laissé tomber et il y a eu quelques problèmes », a-t-il martelé à lalaziosiamonoi, dans des propos rapportés par Cœur Marseillais. « C’est un joueur important qui ressent la responsabilité de l’équipe », a souligné Stefano Antonelli, parlant de son poulain.

Poussé dehors à Marseille, l’ancien joueur d’Arsenal ne regrette finalement pas d’être parti du club dont il pointe l’instabilité à la tête de l’encadrement technique. « Il y avait pas mal d'instabilités […], donc il n'y avait pas de continuité par rapport à ça. Il a fallu faire un choix pour moi, pour ma carrière », a confié Guendouzi dans Téléfoot récemment.