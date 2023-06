En conférence de presse, le président du Toulouse FC, Damien Comolli, a fait plusieurs confidences sur l'avenir de certains joueurs du club.

Mercato Toulouse FC : Anthony Rouault doit prolonger ou partir

Le Toulouse FC va perdre 4 joueurs dont le contrat arrive à expiration cette saison (Maxime Dupé, Brecht Dejaegere, Stijn Spierings et Branco van den Boomen). Une situation que ne veut plus revivre le président Damien Comolli. C'est pourquoi ce dernier a fait passer un message au défenseur Anthony Rouault, en fin de contrat en 2024.

"Il ne partira pas gratuitement en 2024. Soit il prolongera cet été, soit nous le vendrons, mais le joueur est dans l'optique de jouer la Ligue Europa avec le TFC", a déclaré Damien Comolli en conférence de presse. D'après les informations du site spécialisé Les Violets, Anthony Rouault aurait déjà refusé une proposition de prolongation de contrat l'été dernier et s'attendrait à recevoir d'autres offres lors du mercato. Un départ est donc tout à fait envisageable pour le joueur de 22 ans.

Damien Comolli a proposé à Rhys Healey un nouveau contrat

En fin de contrat cette saison, l'attaquant anglais Rhys Healey a également reçu une proposition de prolongation du Téfécé. "Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste au club. La balle est dans son camp. L'été dernier, on lui avait déjà fait une proposition pour prolonger qui était très très importante par rapport à notre budget. [...] Ça ne s'est pas fait pour des raisons d'ordres privées, puis il s'est blessé et tout a été remis en cause. On espère avancer avec lui cette semaine."

Damien Comolli a également évoqué la hiérarchie du poste de gardien de but pour la saison à venir, avec le départ du titulaire Maxime Dupé. "Ce qui est sûr, c'est qu'on part avec Haug et Restes en numéro un et numéro deux. On ne prendra pas un gardien pour remplacer Maxime Dupé. Kjetil a fait ses preuves sur la campagne de Coupe de France. Guillaume, on croit énormément en lui. On part donc avec ces deux-là, et ils seront sûrement aidés par un gardien supplémentaire au profil complètement différent et pas numéro 1." Le jeune Justin Lacombe pourrait également signer son premier contrat professionnel, d'une durée d'une saison, alors que l'arrivée d'un troisième gardien est envisagée par la cellule de recrutement toulousaine.