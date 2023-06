Récemment relégué en Ligue 2 et toujours sous contrat avec l'AJ Auxerre, Christophe Pélisser sera fixé sur son avenir dans les prochains jours.

Mercato AJ Auxerre : La décision va tomber pour Christophe Pélissier

Il était si proche de réussir, mais tout s'est joué lors de la dernière journée de championnat. À l'issue d'une deuxième partie de saison bien meilleure que la première, l'AJA a finalement été reléguée suite à sa défaite face au RC Lens (3-1), combinée à la victoire du FC Nantes face à Angers à la Beaujoire (1-0).

Désormais, il faut penser à l'avenir côté bourguignon, avec l'objectif de remonter le plus rapidement possible dans l'élite. À quatre jours de l'ouverture du mercato estival, le chantier s'annonce colossal, car tous les joueurs prêtés l'hiver dernier sont repartis dans leur club respectif, et il va donc falloir réaliser un recrutement de grande envergure cet été. Mais à l'heure actuelle, la principale interrogation concerne l'avenir de Christophe Pélissier. Arrivé le 26 octobre 2022 pour succéder à Jean-Marc Furlan, le coach de 57 ans va être fixé dans les jours à venir sur son futur à Auxerre, comme l'annonce L'Équipe ce mardi.

Christophe Pélissier veut des garanties sportives

Toujours d'après le quotidien sportif, plusieurs réunions ont eu lieu dernièrement concernant l'avenir de Christophe Pélissier. Si une décision est attendue très prochainement, l'entraîneur de l'AJ Auxerre veut être certain qu'il aura les moyens nécessaires à sa disposition pour mener à bien son projet et faire remonter le club en Ligue 1. Pour rappel, l'ancien coach d'Amiens est sous contrat jusqu'en juin 2024, et possède une option d'une année supplémentaire.