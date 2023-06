Le RC Lens a condamné l'AJ Auxerre à la Ligue 2 en la battant sur son terrain samedi soir. Pour Franck Haise, c'est la fin d'une belle saison.

Une superbe soirée pour clôturer une superbe saison. Pour sa dernière en Ligue 1, le RC Lens (2ème, 81 pts) se déplaçait sur la pelouse d'une AJ Auxerre (16ème, 35 pts) sous tension. En effet, l'équipe dirigée par Christophe Pélissier devait impérativement s'imposer pour rester dans l'élite. Dans le cas contraire, elle s'exposait à une relégation en Ligue 2 si le FC Nantes (17ème, 33 pts) battait Angers dans le même temps.

Tout a très bien commencé pour les Sang-et-Or qui ont rapidement dominé les débats. Les hommes de Franck Haise ont été récompensés de leurs efforts avec un premier but d'Alexis Claude-Maurice, bien lancé par l'inévitable Loïs Openda (0-1, 19'). Une double peine pour l'AJA qui venait tout juste d'apprendre l'ouverture du score nantaise contre l'Angers SCO. À la mi-temps, le club bourguignon est relégué en Ligue 2. En seconde période, bis repetita : Claude-Maurice s'offre un doublé en marquant dans le but vide (0-2, 48'). Si M'Baye Niang redonne espoir aux locaux à 20 minutes de la fin (1-2, 71'), Loïs Openda scelle leur sort en fin de rencontre d'une belle frappe (1-3, 78'). L'AJ Auxerre dit adieu à la Ligue 1 car Nantes a gagné (1-0).

Franck Haise : « Ce qu'on a fait, c'est exceptionnel »

Comme à son habitude, Franck Haise était en première ligne pour voir la victoire des siens face à Auxerre. L'entraîneur du RC Lens n'a pas fait d'états d'âme contre son adversaire, pourtant relégué en Ligue 2 après la défaite 3-1. « On est le deuxième club avec le plus de points. On était à 62 points l'an passé et on était déjà heureux et fiers de notre saison. Ce qu'on a fait, c'est exceptionnel. Les joueurs ont répondu du début à la fin et ça aussi, c'est un signal fort » a-t-il analysé dans des propos rapportés par l'Yonne Républicaine.

Pourtant, l'enjeu du match aurait pu inciter les Sang-et-Or à se montrer moins menaçants. Mais pour Franck Haise, ce n'est pas le style de la maison : « Je n’avais pas de doute, je sais quelle équipe j'ai. On est des compétiteurs et on ne choisit aucun match. On donne le max à chaque fois. Puis, surtout, je connais mon groupe, je savais qu’on ferait un bon match, qu’il n’y aurait pas de relâchement » a-t-il savouré d'après Lensois.com. Désormais, place aux vacances pour le Racing qui retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine.