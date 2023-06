En attendant l’officialisation du départ de Christophe Galtier, le PSG accélère pour sa succession. Après Julian Nagelsmann, Luis Enrique serait attendu à Paris.

Dans son édition du jour, le journal Le Parisien assure que Luis Campos a annoncé ces dernières heures à Christophe Galtier qu’il ne serait plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il ne reste plus que l'officialisation de la part du club de la capitale, dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et L’Équipe renchérit en indiquant « que Luis Campos a annoncé ce mardi à Christophe Galtier qu’il ne serait plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine, Julian Nagelsmann est attendu dans les 24 heures à Paris pour poursuivre les discussions avec les dirigeants parisiens. »

L’ancien technicien du Bayern Munich devrait également échanger avec Thierry Henry, fortement pressenti pour être son adjoint, à en croire les renseignements de Foot Mercato. Selon diverses sources, le récent champion de France ferait de Nagelsmann sa priorité, mais il n’est pas le seul sur la liste restreinte dressée pour l’après-Galtier.

Mercato PSG : Luis Enrique va rencontrer la direction du Paris SG

Visiblement, le Paris Saint-Germain ne veut pas perdre de temps cet été. Alors que le mercato estival ouvre officiellement ses portes ce samedi 10 juin, les dirigeants parisiens accélèrent déjà les choses. Lundi, diverses sources concordantes ont annoncé la présence de Marco Asensio et Manuel Ugarte à Paris pour régler les derniers détails de leur signature en faveur des Rouge et Bleu. L’international espagnol, qui a déjà fait ses adieux au Real Madrid, et le milieu de terrain du Sporting Portugal pourraient ainsi être les premières recrues estivales du PSG.

Sur le banc, Christophe Galtier devrait effectivement céder sa place à un autre entraîneur. Si Julian Nagelsmann est à l'heure actuelle le grand favori pour le poste, Luis Enrique serait également dans la course pour l’après-Galtier. Les deux entraîneurs seraient d’ailleurs attendus dans les prochaines heures à Paris.