L'AC Milan ciblerait le président du Toulouse FC, Damien Comolli, en remplacement de Paolo Maldini. Il occuperait la fonction de directeur sportif.

Mercato Toulouse FC : L'AC Milan s'intéresse à Damien Comolli

Président du Toulouse FC depuis juillet 2020, Damien Comolli pourrait bien quitter le TFC après seulement trois ans, à en croire les informations du journal italien CalcioMercato. L'AC Milan vient de se séparer de Paolo Maldini au poste de directeur technique, et envisagerait de recruter le président toulousain pour le remplacer.

C'est Gerry Cardinale, propriétaire à la fois du club Rossoneri et du Toulouse FC, qui a fait le choix de se séparer de la légende milanaise. De nombreuses tensions existaient entre les deux hommes et une réunion a scellé l'avenir de Paolo Maldini. Son départ a été accompagné par celui du directeur technique Ricky Massara.

Gerry Cardinale penserait donc à Damien Comolli pour remplacer Paolo Maldini, comme l'indique le journal italien. "C'est un véritable homme de confiance de Gerry Cardinale. Il pourrait faire partie de l'équipe de direction de Milan. Ainsi, il deviendrait le remplaçant de Maldini, avec un rôle de référence également entre l'équipe et le club compte tenu de la relation étroite avec Cardinale."

Une belle expérience à l'étranger

Damien Comolli a déjà une très belle expérience à l'étranger. Il a été recruteur à Arsenal entre 1996 et 2004 et officié en tant que directeur sportif et directeur du football du côté de Liverpool de 2010 à 2012. Il est l'un des grands artisans du renouveau du Téfécé, remonté en Ligue 1 cette saison après plusieurs saisons de galère.

Damien Comolli pourrait toutefois rester impliqué au sein du Téfécé. Il intervient au sein du club toulousain grâce à sa société, DCO CONSEILS. À voir maintenant si le président toulousain se lancera pour un nouveau challenge, alors que l'AC Milan s'est à nouveau qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine.