C’est terminé de l’aventure de Jude Bellingham au Borussia Dortmund. Le club allemand a donné son accord au Real Madrid pour négocier avec le jeune milieu de terrain anglais de 19 ans.

Le transfert de Jude Bellingham bouclé d’ici vendredi

Recruté à Birmingham City à la fin de la saison 2019-2020 par le Borussia Dortmund, Jude Bellingham a fait du chemin dans sa jeune carrière de footballeur. Ce talent précoce va déjà rejoindre une des trois meilleures équipes au monde, le Real Madrid en l’occurrence, lors de ce mercato estival. Les dirigeants allemands avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2025 ont accédé à sa demande d’autoriser des négociations avec le Real Madrid pour son transfert.

Un accord a rapidement été trouvé entre le jeune Jude Bellingham et le Real Madrid. Selon les médias allemands et espagnols, il ne resterait plus qu’un autre accord à boucler entre les Espagnols et le Borussia Dortmund pour finaliser le transfert. Le joueur est même déjà sur le point de passer la traditionnelle visite médicale préalable à l’officialisation d’un transfert.

Du côté du Real Madrid, la direction espère arracher un accord au Borussia Dortmund assez rapidement afin de pouvoir présenter la prochaine recrue d’ici quelque jours, dimanche plus précisément. Le légendaire N°7 de Cristiano Ronaldo pourrait même être attribué à Bellingham, selon les dernières rumeurs.

Le transfert de Jude Bellingham vers le Real Madrid devrait être très prochainement bouclé pour un montant estimé à 100 millions d’euros. Alors que le prix du joueur sur les plateformes spécialisées flirte avec les 120 millions d’euros, le Borussia Dortmund, qui n’avait de toute façon payé que 25 millions d’euros pour avoir le joueur, devrait réaliser une très grande plus-value.