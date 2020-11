Infos transfert Borussia Dortmund, l'actualité mercato Dortmund

BV 09 Borussia Dortmund en Ligue des Champions et au mercato

Un des plus grands clubs de football en Allemagne, le Borussia Dortmund a la réputation d'avoir des fans brouillons lors des matchs. Le fameux mur jaune et noir, cette tribune de fans où tout le monde se tient debout du début à la fin du match a fait la réputation du club. C'est la plus haute tribune dans un stade de foot.

Le mercato du Borussia Dortmund, une spécialisation en formation

Cette formation allemande est réputée pour sa formation. Le Borussia Dortmund prend des joueurs très prometteurs pour leur faire franchir des paliers supplémentaires. Le cas Pierre-Emerick Aubameyang est parlant. L'ancien joueur de l' As Saint-Étienne a acheté 13 millions d'euros pour être revendu 63.8 millions d'euros. Et le mercato hivernal 2020 est encore plus spectaculaire avec la venue du norvégien Erling Håland.

Les Borussens ont payé 20 millions d'euros ce joueur le 1er janvier 2020 mais 1 mois après, sa valeur marchande a été multipliée par 3. Il est déjà estimé à 60 millions d'euros et ce n'est que le début d'une prise de valeur puisqu'il se distingue particulièrement bien.