Un ancien attaquant de l’OGGC Nice n’est pas insensible à un retour au club où il a été formé (2007-2012) et lancé sa carrière professionnelle.

Mercato OGC Nice : Neal Maupay enclin à un retour au Gym

Recruté par Everton l’été dernier à Brighton & Hove Albion FC, Neal Maupay a eu du mal à s’adapter dans son nouveau club, mais surtout remplacer le Brésilien Richarlison dans l’équipe des Toffees. Il est passé à côté de sa première saison sous le maillot du club basé à Liverpool. En 29 matches disputés avec l’équipe de Sean Dyche, dont 27 en Premier League (11 titularisations), l’attaquant formé à l’OGC Nice a inscrit un seul but. Il sortait pourtant de trois saisons consécutives (2019-2022) plus ou moins réussies avec les Seagulls en Premier League, puis précédemment avec Brentford en Championship (2017-2019).

Interrogé sur son avenir par Nice-Matin, Neal Maupay n’exclut pas de faire son retour dans son club de coeur. « Un retour à l'OGC Nice ? Forcément, ça m'intéresserait », a-t-il répondu dans un premier temps. « Nice, c'est ma ville, j'ai grandi ici, mes parents habitent toujours à Valbonne, moi j'habite à Nice. Dès que j'ai un week-end ou que je suis en vacances, je suis ici. C'est chez moi. J'adore la ville, le club », a-t-il ensuite expliqué.

Neal Maupay reste très attaché à Nice

L’avant-centre de 26 ans garde encore des souvenirs inoubliables de son parcours chez les jeunes au Gym. « Je m'épanouis en Angleterre depuis six ans, mais à Nice j'y ai tout vécu et tout gagné en jeunes, la Gambardella notamment. Ça m'a vraiment manqué », a-t-il confié. Pour mémoire, Neal Maupay a joué 54 rencontres, pour 9 buts et 3 passes décisives, sous le maillot niçois, pendant trois saisons de suite (2012-2015). Outre l'OGC Nice, il a joué à l'ASSE (2015-2016) et au Stade Brestois sous la forme d'un prêt (2016-2017).