Mercato OM : Avant Delort, Longoria tente du lourd en Angleterre

27 août 2021

À la recherche d’un avant-centre supplémentaire, l’ OM a jeté son dévolu sur Andy Delort. Mais à côté de la piste menant à l’attaquant de Montpellier, Pablo Longoria scrute bien d’autres horizons à la recherche de l’oiseau rare. Le dirigeant espagnol serait ainsi tombé sur un gros coup en Premier League.

Longoria vise un ancien attaquant de l’OGC Nice

« Oui, c'est un attaquant qui nous intéresse. Il a de très bonnes qualités devant le but. C'est un joueur courageux, j'ai toujours vu Delort comme le 9 de l'OM, mais il y a aussi des impossibilités avec le prix du marché. C'est quasiment impossible aujourd'hui, mais peut-être dans les derniers instants du mercato une porte s'ouvrira. » Présent en conférence de presse jeudi après-midi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, a ouvertement confirmé son intérêt pour le buteur de Montpellier.

Mais en attendant de trouver un terrain d’entente avec son homologue du club héraultais, le président de l’Olympique de Marseille tente un coup en Premier League. En effet, selon les indiscrétions de Sky Sports, le profil de Neal Maupay plaît beaucoup à Marseille. Auteur de deux buts en deux journées de Premier League, l’ancien avant-centre de l’OGC Nice est en pleine confiance et l’ OM veut en profiter pour le récupérer d’ici le 31 août. Mais l’affaire est loin d’être aboutie.

OM Mercato : Neal Maupay est hors de portée

Après l’échec des pistes Alexander Sorloth, Willian José, Ike Ugbo et Ui-Jo Hwang, Pablo Longoria et les siens espèrent parvenir à convaincre Brighton et Neal Maupay. Toutefois, l’Olympique de Marseille va devoir se montrer très convaincant puisque le dossier est assez complexe. Sky Sports explique que Neal Maupay est dans le viseur d’Everton qui en a fait une priorité dans cette fin de mercato estival. Toujours selon la même source, Brighton ne compte pas céder son joueur, dont le contrat court encore jusqu’en 2023, pour moins de 25 millions d’euros. L’ OM est donc prévenu.