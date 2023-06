En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Lionel Messi a annoncé sa décision de rejoindre l’Inter Miami, avec un terrible aveu sur son passage en Ligue 1.

À la faveur d’une interview accordée ce mercredi aux journaux espagnols Mundo Deportivo et Sport, Lionel Messi a annoncé sa décision de rejoindre l’Inter Miami de David Beckham, aux États-Unis, alors qu’il était attendu en Arabie saoudite ou encore au FC Barcelone. « J’ai décidé que j'allais à Miami », a lâché l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui profite de cet entretien pour dresser un bilan de ses deux saisons passées au Paris SG. Et le Champion du monde 2022 n’a pas pris de gants pour dire ses quatre vérités sur son passage à Paris.

Mercato PSG : Lionel Messi n'était « pas heureux » au Paris SG

Arrivé gratuitement en août 2021 après une vingtaine d’années passées sous le maillot du FC Barcelone, Lionel Messi s’apprête à faire ses valises pour quitter les rangs du Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin prochain, le septuple Ballon d’Or va quitter la Ligue 1. Mais bien avant, le partenaire de Neymar et Kylian Mbappé a publiquement reconnu qu’il n’a pas été heureux en France durant les deux saisons avec le PSG.

« J’ai des sensations mitigées. La première année a été très difficile, comme je l'ai déjà dit, pour plusieurs raisons. La deuxième saison, je me suis senti très bien les six premiers mois, très à l'aise au sein du club, dans la ville, avec ma famille. Mais au milieu, il y a eu le Mondial et ça a un peu touché toutes les équipes, ça a scindé la saison. Je pense que ça a conditionné la suite. J'espérais terminer d'une autre manière. Mais bon, ce sont deux années qui étaient difficiles mais qui sont derrière maintenant », a confié Messi avant d’avouer son mal-être dans la capitale.

« Ces deux années, je n'étais pas heureux, je ne profitais pas, et ça touchait ma vie personnelle, je ratais beaucoup de choses avec mes enfants. À Barcelone, j'allais chercher les enfants, ici beaucoup moins, j'avais moins d'activité en commun avec eux. Ma décision de partir est aussi due à ça : pour pouvoir me retrouver avec ma famille et profiter de mes enfants », a ajouté la Pulga.