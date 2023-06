Lionel Messi a compris dès la mi-saison qui vient de se terminer qu’il partirait du PSG. Neymar Jr a lui aussi pris une décision et mené une démarche pour claquer la porte à son tour, mais les choses n’ont pas été simples.

Mercato : Neymar voulait retourner au Barça

Sans prévenir les dirigeants du FC Barcelone, Neymar avait signé au PSG qui n’a eu d’autres possibilités que payer la clause libératoire du brésilien pour le recruter. Ce comportement de la star brésilienne du Paris Saint-Germain n’est jamais passé à travers la gorge des dirigeants catalans. Même si certains supporters au club ont toujours espéré son retour, cette trahison qui a précipité le FC Barcelone dans des soucis financiers ne lui a jamais été pardonnée.

Lorsque les choses ont commencé à tourner mal pour lui au PSG, où il est critiqué pour sa prise de poids pendant les vacances et pour son manque d’investissement au sein du club, le brésilien a cherché à retourner d’où il est venu. Le fait que les supporters du Paris Saint-Germain se soient rassemblés devant son domicile pour exiger son départ à la fin de la saison, alors même qu’il est blessé depuis plusieurs mois et qu’il aurait aimé bénéficier de leur soutien, les choses ont été plus claires pour Neymar, qui considère le PSG comme une erreur dans ses choix de carrière.

Lionel Messi, pas plus épargné par les critiques, a pour sa part décidé de ne pas activer l’année en option sur son contrat de travail avec Paris. Son départ du PSG était donc déjà décidé et c’est ce qui a poussé Neymar à solliciter la direction du FC Barcelone pour savoir si elle voulait bien de lui.

Difficile saison à venir pour le brésilien au PSG

Selon Sport, Neymar a proposé ses services au Barça après la décision de Léo Messi de partir de Paris. Il se serait même disposé à faire d’énormes sacrifices financiers sur son salaire pour rendre possible son retour au club. Vu qu’il est encore au Paris SG où il ne fait pas de vagues sur la question de son avenir, tout laisser penser que sa proposition a été déclinée par le club catalan.

Autant dire que la saison qui s'annonce sera difficile pour l'attaquant auriverde qui va avoir du mal avec les supporters du club.