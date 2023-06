Alors que les rumeurs se multiplient concernant les pistes du PSG cet été, un renfort en défense a été officialisé pour le club de la capitale.

Mercato PSG : Abdou Diallo, non conservé par Leipzig, revient à Paris

Prêté l'été dernier par le PSG à Leipzig avec une option d'achat de 20 millions d'euros, Abdou Diallo n'a visiblement pas convaincu les dirigeants allemands de le conserver. Le récent vainqueur de la Coupe d'Allemagne a annoncé via son compte Twitter la fin de l'aventure pour le défenseur sénégalais, après une saison passée au club. "Merci pour l’année ensemble et ton engagement, Abdou ! Seulement le meilleur pour vous."

Au total, le joueur du Paris Saint-Germain a pris part à 15 rencontres toutes compétitions confondues et s'est même offert une réalisation lors de la rencontre face au Herta Berlin à domicile le 15 octobre dernier. S'il a connu une bonne première partie de saison avec le club allemand grâce à un temps de jeu conséquent, les choses se sont dégradées par la suite à cause d'une blessure au genou qu'il l'a éloigné des terrains pendant plus de trois mois.

Abdou Diallo devrait quitter le PSG cet été

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de la capitale, Abdou Diallo ne devrait pas être conservé par le PSG cet été. Le secteur défensif parisien est déjà bien alimenté avec la présence de Marquinhos, Presnel Kimpembe, dont le retour de blessure se fera en début de saison, et également Danilo, capable d'évoluer à ce poste et qui le fait plutôt bien lorsqu'on fait appel à lui.

De plus, Milan Skriniar sera officiellement un joueur du Paris Saint-Germain après la finale de la Ligue des Champions samedi prochain entre Manchester City et l'Inter Milan, et Luis Campos a pour ambition de recruter un autre élément défensif pour compléter ce secteur de jeu. Reste à savoir si des clubs manifesteront leur intérêt pour recruter Abdou Diallo cet été, lui qui est estimé 15 millions d'euros sur Transfermarkt.