Alors qu'il en a fait une cible prioritaire lors du prochain mercato estival, Luis Campos est fixé concernant Bernardo Silva, dont le prix a été dévoilé.

Mercato PSG : Manchester City attend 80 millions pour Bernardo Silva

Depuis plusieurs semaines, Bernardo Silva est annoncé avec insistance sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Auteur d'une nouvelle saison de grande classe à Manchester City sous l'impulsion de Pep Guardiola, l'ancien joyaux de l'AS Monaco a tapé dans l'oeil de Luis Campos, qui en a fait sa priorité pour cet été.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, le milieu portugais ne cache plus son envie de quitter l'Angleterre, et serait emballé à l'idée de signer au PSG. De plus, ses relations avec le directeur sportif du PSG, Luis Campos, qui l'avait fait signer à Monaco il y a quelques années, pourraient faciliter l'opération. Toutefois, les Skyblues ne vont pas laisser filer leur joueur si facilement comme le laisse entendre Fichajes. Le média espagnol affirme que Manchester City demande 80 millions d'euros, une somme conséquente au vue des finances parisiennes.

Le FC Barcelone aussi sur le coup

Toujours selon le média espagnol, le PSG n'est pas seul sur le dossier Bernardo Silva. Le milieu portugais serait l'une des priorités de Xavi si le Barça ne parvient pas à boucler le retour de sa gloire, Lionel Messi. Néanmoins, le Paris Saint-Germain semble avoir l'avantage par rapport à son rival, d'autant plus qu'il devrait lui offrir un salaire extrêmement conséquent, ce que ne pourra sans doute pas faire le FC Barcelone, toujours confronté à de gros problèmes financiers. Une chose est sûre, le dossier Bernardo Silva devrait grandement enflammer le prochain mercato estival.

En attendant, le milieu de 28 ans reste focus avec Manchester City pour les deux dernières échéances importantes du club. Dès samedi, les Cityzens disputeront la finale de la FA Cup face à Manchester United, avant de défier l'Inter Milan une semaine plus tard en finale de la Ligue des Champions.