Liverpool a officialisé l'arrivée de l'Argentin Alexis Mac Allister en provenance de Brighton. Le champion du monde arrive pour environ 41 millions d'euros.

Mercato : Liverpool tient son premier gros coup du mercato

Liverpool vient de réaliser un gros coup sur le marché des transferts. Les Reds vont faire signer le champion du monde argentin Alexis Mac Allister. Le milieu de terrain arrive en provenance de Brighton, pour un montant se situant aux alentours de 41 millions d'euros. "C'est incroyable. C'est un rêve qui devient réalité. C'est incroyable d'être ici et j'ai hâte de commencer. Je voulais être là pour le premier jour de la pré-saison donc c'est une bonne chose que tout ait été réglé", a commenté le joueur, qui portera le numéro 10.

L'ancien joueur des Seagulls s'est engagé jusqu'en 2028 avec l'équipe entraînée par Jürgen Klopp. Ce dernier avait insisté pour recruter un milieu de terrain pour la saison prochaine. C'est désormais chose faite avec l'Argentin, qui vient de réaliser une superbe saison avec Brighton, 6e de Premier League.

Chelsea et Arsenal étaient aussi intéressés par Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister était sous contrat jusqu'en 2025 avec Brighton, où il était arrivé pour 8 millions d'euros en 2019 en provenance de Boca Juniors. L'Argentin de 24 ans a véritablement explosé cette saison en Angleterre, avec pas moins de 10 buts et 2 passes décisives en 35 matches de championnat.

Le milieu suscitait également l'intérêt de Chelsea et Arsenal après sa très belle Coupe du monde (6 titularisations). L'ancien joueur des Argentinos Juniors vient renforcer l'entrejeu de Liverpool, alors que Naby Keita et James Milner vont partir et que Jordan Henderson ne sort pas de sa meilleure saison avec les Reds. Avec Brighton, Alexis Mac Allister a terminé à la 6e place en Premier League cette saison, un point seulement derrière Liverpool. Les Reds se sont qualifiés pour la Ligue Europa la saison prochaine, mais entendent bien retrouver la Ligue des Champions rapidement.