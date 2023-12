Kylian Mbappé va encore animer le prochain mercato hivernal. Cependant, si l'attaquant du PSG reste une priorité du Real Madrid, un cador serait prêt à abandonner la piste.

Mercato PSG : Kylian Mbappé voit un prétédant refroidi

Le natif de Bondy n'a pas encore tranché sur son avenir, alors qu'il est en fin de contrat avec le PSG. Kylian Mbappé se prépare ainsi à connaître une nouvelle fenêtre des transferts un peu tumultueuse. Auteur de 14 buts en Ligue 1 cette saison, l'attaquant de 24 ans attire plusieurs cadors en Europe. Si l'intérêt du Real Madrid n'est plus à démontrer, il y a un géant de la Premier League qui rêve aussi de Mbappé. Liverpool est tenté par l'idée d'attirer le joueur parisien dans le championnat anglais. Sauf que les Reds sont de moins en moins chauds pour cette idée.

Kylian Mbappé, le Real en roue libre

Ces dernières heures, les rumeurs annoncent que Liverpool ne serait plus disposé à faire la course pour la signature de Kylian Mbappé. La direction des Reds ne compte pas faire pression pour la signature du champion du monde français. Même si Jürgen Klopp est admiratif du talent du joueur, il n'en fait pas une priorité pour son équipe. Du coup, le Real Madrid n'a plus pour le moment un réel concurrent sur le dossier de l'ancien de l'AS Monaco. Le club de Florentino Pérez est d'ailleurs la destination préférentielle de Mbappé en cas d'un départ du Paris Saint-Germain.

Le PSG n'est pas inquiet

A Paris, on suit attentivement l'évolution de l'actualité mercato de Kylian Mbappé. Le joueur arrive en fin de contrat le 30 juin 2024 et peut déjà commencer des négociations avec le club de son choix dès janvier prochain. C'est d'ailleurs la fenêtre choisie par le Real Madrid pour mettre à exécution son plan pour Kyky. Mais de son côté, Nasser al-Khelaïfi serait détendu et confiant à l'idée de voir son capitaine rester au club. A deux reprises, KM7 a déjà joué de mauvais tours au Real Madrid, qui reste aussi méfiant.