La dernière plaisanterie de Thomas Tuchel concernant une possible arrivée de Kylian Mbappé dans son équipe, attaquant du PSG, aurait convaincu le Bayern Munich.

Mercato PSG : Le Bayern Munich prêt à faire une offre à Kylian Mbappé ?

L’avenir de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain s’annonce incertain. Libre en fin de saison, l’attaquant de 24 ans n’a pas encore paraphé un nouvel engagement avec le club de la capitale. Il pourrait même conclure un accord avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain. Au micro de Canal Football Club, l'ancien coach du PSG Thomas Tuchel a lancé un appel du pied au numéro 10 de l’équipe de France, expliquant en rigolant qu’il était prêt à aller à vélo s’il était d’accord pour jouer pour le Bayern Munich. Et aux dernières nouvelles, cette boutade du technicien allemand aurait donné des idées aux dirigeants bavarois.

En effet, selon les informations relayées ce mercredi par le média Sport1, le Rekordmeister réfléchirait sérieusement à une signature de Mbappé. Avec avoir arraché Harry Kane à Tottenham l’été passé contre un chèque de 100 millions d’euros, le champion de Bundesliga étudierait la possibilité de consentir un nouvel effort financier d'envergure pour récupérer le compatriote de Kingsley Coman. Même si le salaire du joueur pourrait constituer un réel problème pour la finalisation d’une telle transaction. Surtout que le Bayern Munich n’est pas le seul cador intéressé par les services de l’enfant de Bondy.

Liverpool veut aussi Kylian Mbappé

Alors que le Real Madrid commence à se poser des questions sur la nécessité de recruter Kylian Mbappé, même en tant qu’agent libre, d’autres grands clubs européens affûteraient d’ores et déjà leurs armes pour tenter leur chance dans ce dossier. D’après les renseignements glanés par le quotidien madrilène AS, Florentino Pérez serait de plus en plus refroidit par le salaire de Mbappé estimé à 35 millions d’euros, très loin de ce que touchent les joueurs actuels de Carlo Ancelotti. Des doutes qui pourraient profiter à Liverpool, qui serait prêt à satisfaire aux exigences du joueur pour l’avoir dans le groupe de Jürgen Klopp la saison prochaine. Mais il faudra aussi compter avec le Bayern Munich, qui vient de faire son apparition dans ce dossier.