Fortement pressenti pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG, Julian Nagelsmann pourrait faciliter l’arrivée d’une star allemande à Paris.

D’après les informations relayées ce jeudi par le quotidien L’Équipe, le Paris Saint-Germain a entamé des négociations pour une arrivée de Julian Nagelsmann cet été. Libre depuis son licenciement du Bayern Munich en mars dernier, le technicien allemand serait à ce jour la grande priorité des dirigeants qataris pour remplacer Christophe Galtier, qui a été informé par Luis Campos qu’il ne serait pas l’entraîneur des Rouge et Bleu la saison prochaine. Et selon la presse francilienne, l’ancien coach du RB Leipzig pourrait débarquer dans la capitale avec dans ses bagages une star de la Mannschaft.

Mercato PSG : Paris tente sa chance pour Ilkay Gündogan

En quête de renforts pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain cible Ilkay Gündogan, à en croire L’Équipe. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu offensif de 32 ans plaît énormément aux dirigeants parisiens qui aimeraient le convaincre de rejoindre la Ligue 2 après son départ du Premier League.

« Doté d'un bagage complet et d'une solide expérience du haut niveau, le milieu présente un profil recherché : avec son volume et sa sûreté technique, il est capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque et d'éviter un bloc coupé en deux comme on l'a souvent vu à Paris, tout en ajoutant des qualités à la finition (11 buts et 6 passes décisives cette saison), un élément souvent reproché aux milieux parisiens », explique le quotidien sportif.

Pour autant, le récent Champion de France aurait « été informé que l'objectif N° 1 du joueur est de rejoindre le Barça, le club qui le faisait rêver, gamin, et qui est intéressé pour le faire venir, lui aussi, tout comme Arsenal. » Mais la possible arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc parisien pourrait faire changer la donne dans ce dossier. D'autant que la situation économique du Barça a calmé ses ardeurs.