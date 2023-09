Après avoir recruté Ilkay Gündogan cet été dans le cadre d'un transfert libre, le FC Barcelone n'a pas lâché l'affaire concernant une star du Bayern.

Mercato FC Barcelone : Joshua Kimmich toujours dans les plans de Xavi

Le FC Barcelone avait des ambitions très élevées sur le mercato estival qui s'est clôturé il y a quelques mois. Finalement, les dirigeants catalans ont sans doute eu les yeux un peu plus gros que le ventre, car tout ne s'est pas déroulé comme prévue. Si Ilkay Gündogan a bien rejoint l'effectif de Xavi gratuitement après son départ libre de Manchester City, le Barça n'est pas parvenu à faire venir Bernardo Silva malgré la volonté de ce dernier à intégrer les rangs barcelonais.

Autre piste qui n'a pas abouti au FC Barcelone, celle menant à Joshua Kimmich, milieu du Bayern Munich. Il y a quelques mois, Xavi avait fait rêver les supporters du Barça, en affirmant que des négociations pourraient s'ouvrir avec les dirigeants bavarois. "C'est un joueur de très haut niveau, qui comprend le jeu d'une manière fantastique. S'il y a une porte ouverte, il y aura une négociation avec le Bayern." Malheureusement pour les Blaugranas, cette fameuse porte est resté fermée à double tour. Cependant, la piste n'est pas totalement abandonnée en Catalogne.

Le Barça prêt à lancer une offensive l'été prochain

Selon les informations révélées par Sport, la situation contractuelle de Joshua Kimmich pourrait faire les affaires du FC Barcelone. Actuellement lié jusqu'en 2025 avec le Bayern, l'international allemand pourrait ne pas prolonger, et cela voudrait dire qu'il ne lui resterait plus qu'un an de contrat l'été prochain, ce qui obligerait les Bavarois à le vendre sous peine de le voir partir libre la saison suivante. Un scénario similaire à celui concernant Robert Lewandowski, où le Barça avait agi de la même façon en 2022 pour faire venir l'attaquant polonais.