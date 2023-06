Interrogé sur la situation de l'OL, Sidney Govou a affiché ses doutes sur les ambitions de John Textor. L'ancien attaquant de Lyon ne lui fait pas confiance.

OL : Sidney Govou émet des doutes sur John Textor

L'OL n'a plus gagné de trophée depuis plus d'une décennie et ne sera pas qualifié pour une coupe d'Europe la saison prochaine. Le club rhodanien est en difficulté sportive et vient de plonger dans l'inconnu avec la prise de fonctions de John Textor. Si certains supporters lyonnais portent de grands espoirs dans la nouvelle direction, Sidney Govou émet des doutes sur les intentions de l'homme d'affaires américain.

"J’ai toujours un doute sur les mecs qui investissent autant. Je me demande pourquoi. Si j’achète une voiture, ce n’est pas pour la laisser au garage, sauf si je suis con ou un collectionneur. Si tu achètes un club de foot, c’est que tu as des ambitions. Et dans le cas de Textor, je n’arrive pas à voir lesquelles", avance l'ancien attaquant de l'OL dans So Foot.

Sidney Govou : "L'objectif final, je ne sais pas ce que c'est"

Si John Textor a affiché de grandes ambitions à la tête de l'OL, Sidney Govou, à l'image de beaucoup d'observateurs, lui reproche son manque de clarté. "Tous les présidents vont te dire qu’ils veulent former des joueurs qui partent dans des grands clubs européens et qu’en même temps, ils veulent gagner. Là, à l’OL, l’objectif final, je ne sais pas ce que c’est. Ce qui me fait peur, c’est que j’ai l’impression que ça pourrait être du très court terme. Et derrière, ça risque d’être compliqué, surtout si tu ne gagnes pas."

Un temps envisagé pour revenir au club dans un rôle de décisionnaire, Sidney Govou enchaîne les prises de position franches et n'hésite pas à critiquer certains choix de l'Olympique Lyonnais. Comme beaucoup de supporters, il semble attristé par la situation du club rhodanien et aimerait voir des changements concrets à l'OL.