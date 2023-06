Malgré ses difficultés, la Juventus n’a pas définitivement renoncé à Arkadiusz Milik. Le club a lancé une dernière offre pour tenter de le conserver.

Mercato OM : La Juventus demande un autre prêt pour Arkadiusz Milik

Prêté par l’OM, Arkadiusz Milik a réalisé une bonne saison à la Juventus. L’avant-centre polonais n'a pas tardé à s'imposer au sein de l'effectif turinois. Ses performances ont rapidement convaincu les dirigeants de la Juventus de vouloir le conserver. Cependant, en raison des difficultés économiques et judiciaires auxquelles le club italien est confronté, les Bianconeri ne sont pas en mesure de lever son option d'achat fixée à 7 millions d’euros.

Dans ces conditions, Arkadiusz Milik se prépare à un retour à l'OM contre son gré. Il voit son souhait de poursuivre dans le Piémont sérieusement compromis. Sauf que la Juventus n'a pas dit son dernier mot dans cette affaire et a lancé une offre de dernière chance pour tenter de le conserver. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club italien a demandé à l'OM un autre prêt de 12 mois pour Arkadiusz Milik, avec une nouvelle option d'achat obligatoire à la fin de la saison 2023-2024.

Cette option d'achat serait liée au nombre de matchs joués par le joueur ou à une qualification en Ligue des champions. Cette dernière offre de la Juventus sera-t-elle suffisante pour boucler cette opération ? Pour le moment, le club phocéen reste réticent à l'idée de prêter à nouveau Arkadiusz Milik sans garantie d'un transfert définitif à la fin de la saison. De plus, le joueur de 29 ans suscite l'intérêt d'autres clubs, notamment la Lazio Rome.

La Lazio reste toujours à l’affût pour Arkadiusz Milik

Le club romain serait même prêt à répondre aux exigences de l'OM en formulant une offre comprise entre 7 et 9 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant prêté à la Juventus. L’objectif de la Lazio est d'acquérir un nouvel attaquant afin d’épauler Ciro Immobile la saison prochaine. L’Olympique de Marseille pourrait donc compter sur l’intérêt de la Lazio pour faire grimper les enchères.

Quoi qu’il en soit, le choix final reviendra à la direction phocéenne, qui devra évaluer les différentes offres et décider de la meilleure option pour le club. Garder Milik pourrait être bénéfique pour l'attaque marseillaise et anticiper un éventuel départ d’Alexis Sanchez, qui refuse jusqu'ici de prolonger son bail. Toutefois, si l'OM souhaite récupérer un joli chèque sur le départ d’Arkadiusz Milik, il sera plus avantageux de le vendre dès cet été, avant la fin de son contrat expirant en juin 2024.