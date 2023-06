Après un prêt infructueux au PSV Eindhoven, le jeune Savio s'apprête à revenir à l'ESTAC Troyes. Mais son séjour chez les Troyens sera de courte durée.

Mercato Troyes : Savio se dirige vers l’Espagne

La relégation de l'ESTAC Troyes en Ligue 2 aura forcément des conséquences sur l'effectif du club. Plusieurs joueurs vont prendre la décision de changer d'air et rejoindre d'autres clubs, à la recherche de nouvelles opportunités et la possibilité de continuer à évoluer au plus haut niveau. C’est notamment le cas de Gauthier Gallon, très convoité sur le marché de transferts.

Le gardien de but numéro 1 Troyes est dans le viseur du Stade Rennais et n’est pas insensible à l’intérêt des Bretons à son égard. Les négociations entre les deux parties vont s’intensifier dans les jours à venir afin de boucler son transfert. Un autre joueur du club s’apprête lui aussi à faire ses valises. Il est question du jeune joueur Savio (19 ans).

Arrivé à Troyes en juillet 2022 en provenance de l'Atletico Mineiro en échange de 6,5 millions d'euros, le jeune attaquant brésilien a aussitôt été prêté au PSV Eindhoven. Cependant, son expérience aussi du club néerlandais ne s’est pas passée comme il l’espérait. Attendu à Troyes dans les prochaines semaines, Savio devrait rapidement repartir pour une nouvelle destination. Il est fortement pressenti pour poursuivre sa carrière en Espagne.

Gérone s’active pour son transfert

Le journaliste Ignazio Genuardi assure en effet que Savio est proche de rejoindre Gérone, un autre club appartenant au City Football Group, qui est également le propriétaire de l'ESTAC depuis septembre 2020. Cette proximité entre les deux clubs devrait ainsi faciliter un éventuel transfert du jeune attaquant brésilien.

La possibilité de rejoindre Gérone en Espagne représente ainsi une nouvelle opportunité pour Savio de continuer son développement et de s'aguerrir dans un nouveau championnat. Les détails concernant les termes de son futur transfert et le montant éventuel de l'opération restent encore à définir. Mais le jeune ailier droit de 19 ans a de grandes chances de découvrir la Liga la saison prochaine.