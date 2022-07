ESTAC Mercato : Officiel, Troyes libère une pépite en attaque

Publié par Anthony le 22 juillet 2022 à 17:02

ESTAC Mercato : À peine recruté cet été, Troyes envoie sa nouvelle pépite brésilienne en prêt au PSV Eindhoven pour la saison 2022-2023.

ESTAC Mercato : Savio prêté au PSV Eindhoven

Le prêt était prévu depuis plusieurs semaines, après un précédent accord entre l'ESTAC et le PSV Eindhoven, c'est désormais officiel. Savio rejoint le club néerlandais pour la saison à venir. Recruté cet été par Troyes pour un transfert d'une valeur de 12,5 millions d'euros bonus compris, jusqu'en 2027, en provenance de l'Atlético Mineiro. Ce n'est pas la première fois que le club troyen recrute une jeune pépite brésilienne pour l'envoyer en prêt, on se rappelle de Metinho recruté à Fluminense pour 3 millions d'euros la saison dernière, qui n'a joué qu'un petit match sous les couleurs de Troyes. Ce dernier a été envoyé en prêt en D2 Belge au Lommel SK.

À seulement 18 ans, le joueur est un grand espoir du football brésilien. Arrivé en équipe première à seulement 16 ans, il totalise 33 matchs avec son ancien club pour deux buts inscrits. International dans l'équipe U16 du Brésil, il a joué 6 matchs trouvant 4 fois le chemin du filet. Il n'a jamais pu obtenir plus de temps de jeu avec les catégories supérieures de la Selecao, en restant toujours sur le banc.

ESTAC Mercato : D'où sort cet argent pour Troyes ?

Cet investissement plutôt conséquent du club troyen dans ce mercato vient en fait de ses propriétaires, City Group. Au total, la société détient douze clubs partout dans le monde comme New York City ou encore le cador anglais Manchester City. L'argent utilisé pour ce genre de transfert peut servir à renforcer les équipes du groupe et mais aussi de passerelle pour le prêt de joueurs comme Metinho au Lommel SK. Troyes a aussi bénéficié de cette fameuse passerelle notamment lorsque le club a accueilli plusieurs joueurs en provenance de Manchester City sous forme de prêt, comme Issa Kaboré et Erik Palmer-Brown souvent titulaires dans l'équipe troyenne.