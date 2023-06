À la recherche d’une doublure à Steve Mandanda, la direction du Stade Rennais a jeté son dévolu sur un gardien de but de Troyes.

Mercato Stade Rennais : La doublure de Steve Mandanda déjà identifiée

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa, le Stade Rennais a décidé d'aller vite sur le prochain mercato estival qui ouvrira ses portes dans quelques jours. Le club breton compte en effet profiter de cette fenêtre de transfert pour étoffer ses lignes en vue d'être très compétitif la saison prochaine et de faire face aux prochains défis qui l'attendent. Le directeur technique du Stade Rennais, Florian Maurice, en collaboration avec son entraîneur Bruno Genesio, a déjà identifié les postes à renforcer.

Plusieurs secteurs de jeu ont été ciblés pour améliorer l'effectif et combler les lacunes constatées au cours de cette saison. En premier lieu, le club breton est bien parti pour boucler l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain. Désireux de relever un nouveau défi la saison prochaine, Enzo Le Fee aurait déjà donné son accord pour rejoindre le SRFC. Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec la direction du FC Lorient pour finaliser son transfert.

Et ce n’est pas terminé, puisque le Stade Rennais compte attirer un nouveau gardien de but numéro deux sous son maillot pour épauler Steve Mandanda la saison prochaine. Conscient du prochain départ de Dogan Alemdar, les dirigeants bretons ont même déjà identifié son remplaçant. En effet, selon les dernières informations du journal Le Parisien, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur Gauthier Gallon, le gardien de but titulaire de l’ESTAC Troyes. Ce dernier serait même l’une des priorités du SRFC cet été.

Le Stade Rennais a un concurrent pour Gauthier Gallon

Gauthier Gallon est un gardien expérimenté qui a rejoint Troyes en 2019. Depuis son arrivée, il a réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable dans les cages de l'équipe. Malgré la relégation de Troyes, le joueur de 30 ans a réalisé de bonnes performances individuelles qui ont porté l'attention de plusieurs clubs, dont le Stade Rennais.

Pour le moment, aucune négociation n'a eu lieu entre les deux clubs, mais l'intérêt semble réciproque. Le Stade Rennais recherche un renfort de qualité dans le secteur des gardiens et Gauthier Gallon serait très intéressé à l’idée de poursuivre sa carrière en Ligue 1 la saison prochaine. Mais les Rouge et Noir devront se méfier de la concurrence. Un club italien, dont l'identité n’a pas encore fuité, serait sur ses traces.