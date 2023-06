Après un maintien acquis à l'arraché en Ligue 1, le FC Nantes va tenter de conserver certains éléments. Parmi eux, se trouve Marcus Coco.

Cet été risque d'être particulièrement haletant pour le FC Nantes. Malgré un maintien acquis dans les derniers instants de la 38ème journée de Ligue 1, le club des Bords de l'Erdre devrait perdre des joueurs lors du mercato estival. Son meilleur élément offensif, Ludovic Blas, est très courtisé sur le marché. D'autres sont en fin de contrat : c'est le cas de Denis Petric, Sébastien Corchia, Charles Traoré et Marcus Coco.

Ce samedi, on en sait un peu plus sur les priorités du FCN. Son président, Waldemar Kita, aurait des idées en tête pour la construction de l'effectif 2024. Marcus Coco serait en tête de liste pour prolonger son contrat selon Ouest-France. L'ailier de 26 ans a pris part à l'ensemble des matchs de la saison nantaise, hormis un trou d'air en mars (élongation musculaire de la cuisse, absent 2 matchs). Il n'a inscrit qu'un seul but en 36 rencontres toutes compétitions confondues.

Samuel Moutoussamy et Andrei Girotto visés par le FC Nantes

Hormis Marcus Coco, d'autres joueurs sont visés par une prolongation au FC Nantes. Waldemar Kita souhaiterait conserver Samuel Moutoussamy et Andrei Girotto la saison prochaine, d'après la source mentionnée précédemment. Les deux cadres du club sont actuellement sous contrat jusqu'en juin 2024, et devraient être pistés par quelques écuries cet été. En début de saison, Moutoussamy avait déjà été suivi par le Torino selon Foot Mercato.

Promu capitaine après l'arrivée de Pierre Aristouy, le milieu défensif de 26 ans n'a pas encore pris la parole pour son avenir. Idem pour son coéquipier, qui a été très utilisé cette saison (48 matchs toutes compétitions confondues). Avec le maintien décroché en Ligue 1, le FC Nantes peut espérer les garder sous son aile encore un an. À moins que Waldemar Kita ne décide finalement de les vendre. Samuel Moutoussamy est estimé entre 2 et 4 millions d'euros d'après Foot Mercato, tandis qu'Andrei Girotto vaudrait 4 millions d'euros sur le marché selon Transfermarkt.