À un an de la fin de son contrat, et annoncé sur le départ du FC Nantes, Ludovic Blas voit sa future destination se préciser.

Mercato FC Nantes : Ludovic Blas et le FCN, l'aventure touche à sa fin

Ludovic Blas a sans doute disputé son dernier match sous le maillot du FC Nantes samedi dernier face à Angers (1-0). Après presque quatre ans passés chez les Jaune et Vert, le milieu de 25 ans va très certainement franchir un nouveau pallier dans sa jeune carrière, elle qui a connu une ascension fulgurante sur les deux dernières saisons au FCN.

L'an dernier, Ludovic Blas a porté les Canaris vers la victoire en Coupe de France, avec 5 buts inscrits en 6 matches, dont celui du dernier succès lors de la finale face à l'OGC Nice le 7 mai 2022. Cette saison, pour sa première expérience en Coupe d'Europe, l'ancien guingampais a rayonné, inscrivant 3 réalisations et délivrant 3 passes décisives lors des 8 rencontres de Ligue Europa disputées par le FC Nantes.

En championnat, le numéro 10 nantais s'est également montré plus que régulier, et a grandement contribué au maintien acquis lors de la toute dernière journée face au SCO d'Angers samedi soir à la Beaujoire. Désormais, la question est de savoir où évoluera Ludovic Blas la saison prochaine, et ce mardi, une tendance commence à se préciser.

L'OGC Nice étudie le profil de Ludovic Blas

C'est un intérêt qui refait surface ce mardi. Déjà pisté par l'OGC Nice l'hiver dernier, Ludovic Blas est toujours sur les tablettes du club azuréen, d'après les informations révélées par Nice-Matin. En effet, le profil du milieu offensif nantais est toujours étudié par Florent Ghisolfi. Pour rappel, Ludovic Blas est sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en juin 2024, et son club ne compte pas le laisser partir gratuitement en fin de saison prochaine. Florent Ghisolfi pourrait donc réussir à l'attirer pour un prix assez abordable cet été.