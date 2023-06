Priorité de Luis Campos, Bernardo Silva voudrait rejoindre le PSG cet été. Au micro de Téléfoot, le milieu offensif de Manchester City a répondu à la rumeur.

Après avoir remporté la Ligue des Champions hier soir face à l’Inter Milan, Bernardo Silva pourrait quitter Manchester City durant ce mercato estival. Après six saisons passées sous le maillot des Citizens, le milieu offensif de 28 ans souhaite s’offrir un nouveau challenge et souhaiterait désormais rejoindre le Paris Saint-Germain en priorité. « L’envie première de Bernardo Silva est de rejoindre le PSG, qui est fortement intéressé par le Portugais », explique le journaliste Saber Desfarges de TF1. Après son sacre continent avec Manchester City, Bernardo Silva a personnellement évoqué son possible transfert au Paris SG.

Mercato PSG : Bernardo Silva entretient le mystère sur son avenir

Interrogé samedi soir sur l'intérêt du Paris Saint-Germain, Bernardo Silva n'a pas fermé la porte. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le compatriote de Cristiano Ronaldo est la cible principale de Luis Campos avec Victor Osimhen pour renforcer l’attaque parisienne. Et Alor que le PSG devrait proposer 70 millions d’euros pour racheter ses deux années de contrat restant, l’ancien partenaire de Kylian Mbappé à Monaco assure ne pas encore avoir tranché concernant son avenir.

« Honnêtement, je ne sais pas, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Maintenant, il faut célébrer, on a fait quelque chose de spécial », a lâché le Portugais au micro de Téléfoot. Pour rappel, le FC Barcelone et l'Arabie saoudite seraient aussi intéressés par le protégé de Pep Guardiola.