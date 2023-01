Al-Nassr : C'est fait, Cristiano Ronaldo met fin à une relation

Publié par Timothy le 04 janvier 2023 à 17:39

Présenté dans son nouveau club à Al-Nassr en Arabie saoudite, mardi soir, Cristiano Ronaldo a mis fin à une relation de 20 ans.

Le 30 décembre 2022, Al-Nassr a officialisé la signature de Cristiano Ronaldo pour deux saisons contre une somme avoisinant les 200 millions d'euros par an, faisant du buteur portugais le joueur le mieux payé de tous les temps. Mardi soir, CR7 a été présenté à 25 000 fans du club au Mrsool Park et s'est confronté à la presse. Une façon pour lui de s'expliquer sur son choix, et d'en profiter pour commettre une petite maladresse en situant son nouveau club en Afrique du Sud. « Pour moi, ce n'est pas la fin de ma carrière de venir en Afrique du Sud. Je ne m'inquiète pas de ce que disent les gens. »

Une petite "boulette" que devraient vite pardonner les supporters d'Al-Nassr. Pour autant, le légendaire buteur s'est quelque peu mis à dos une partie du Portugal. Concernant le Correio da manhã, quotidien portugais, « Ronaldo préfère les millions de l’Arabie au Portugal ». Si CR7 a bien reçu des offres de clubs portugais, il a préféré ne pas y donner suite.

Cristiano Ronaldo se sépare de son agent historique, Jorge Mendes

Si la star portugaise de 37 ans enchaîne les polémiques ces dernières semaines, après notamment son clash avec son ancien club, Manchester United, ses relations se sont également tendues avec son agent Jorge Mendes. Le média espagnol AS révélait, il y a un mois, que Cristiano Ronaldo n'écoutait plus exclusivement son agent historique. Une fissure entre les deux hommes qui s'est désormais transformée en cassure. En effet, CR7 aurait décidé, lui seul, de rejoindre le club d'Al-Nassr, sans l'aide de son plus fidèle agent.

Le média portugais Jornal de Noticias révèle que les deux hommes, qui entretenaient une relation comme père et fils, se sont séparés après l'interview accordée à Piers Morgan. Cristiano Ronaldo aurait alors pris la ferme décision de décider lui-même de son avenir, et se serait rapproché d’un avocat et de Ricardo Regufe, ancien représentant de Nike et proche de Ronaldo depuis les années 2000, afin de lancer les manoeuvres avec Al-Nassr. Un stratagème que n'aurait pas apprécié Jorge Mendes. The Athletic dévoile, de son côté, que Cristiano Ronaldo souhaitait se trouver un nouveau point de chute l'été dernier, tandis que Jorge Mendes lui conseillait vivement de rester à Manchester United aux côtés d'Erik ten Hag. Le divorce est désormais bel et bien acté entre les deux hommes !